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Путін запустив одразу 4 сценарії проти України: Кулеба розкрив єдиний, який залишився в резерві

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Дмитро Кулеба прокоментував дії Путіна в Україні Новина оновлена 12 серпня 2026, 15:19
Дмитро Кулеба прокоментував дії Путіна в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Один-єдиний варіант залишається для залякування

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Голова Кремля Володимир Путін має одразу п'ять варіантів наступу на Україну, і активно рухається за чотирма з них — від технологічного прориву до залучення піхоти та спроб відкрити новий фронт у Європі.

Про це колишній голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю Pressing.

"У Путіна є 5 напрямків дій.

  • Перший — технологічний ривок, це він викликає своїх інженерів і каже терміново вирішити питання перехоплення українських дронів, ракет, middle-strike, deep-strike, і більш ефективного подолання систем ППО і РЕБ. Інженери приходять з якимось рішенням і кажуть: "Ми вирішили це питання". І тоді ситуація знову розвертається і ми не бачимо хороших новин, що ми там щось бомбанули в Криму або в Омську.
  • Другий напрямок дій — "завалити м'ясом".
  • Третій — покликати генералів і сказати: "Потрібна нова геніальна тактика війни, щоб ми задушили українців".
  • Четвертий — відкрити новий театр війни, гібридний, напівгібридний, прямий, щоб вибити підтримку з-під України, щоб партнери зосередилися на іншій війні. Це умовно Польща, Балтія, Фінляндія.
  • П'ятий — ядерна зброя", — зазначає Кулеба.
Дмитро Кулеба на інтерв'ю Pressing
Дмитро Кулеба на інтерв'ю Pressing

Він також додає, що, на його думку, Путін вже рухається першими чотирма цими напрямками, а п'ятим буде постійно погрожувати: "І рухається він, бо для себе не розглядає опції припинення війни шляхом переговорів".

Чому Путін досі не наважився застосувати ядерну зброю

Попри регулярні погрози з боку Кремля, Росія досі не застосовувала ядерну зброю. Однією з причин може бути ризик непередбачуваної реакції Заходу. Крім того, такий крок може остаточно підірвати позиції Москви на міжнародній арені — адже навіть держави, які зараз підтримують або не засуджують Росію відкрито, навряд чи зможуть проігнорувати перше з 1945 року застосування ядерної зброї у війні.

Не менш важливим фактором є те, що Кремль поки не опинився в ситуації повної військової безвиході. Але якщо Росія буде виснажена і на фронті, і в тилу — то може наважитися на застосування ядерної зброї, як казав днями голова МЗС Туреччини Хакан Фідан.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба обіймав посаду міністра закордонних справ України з березня 2020 року по вересень 2024 року. Він кандидат юридичних наук та був наймолодшим головою МЗС в історії України.

Як повідомляв "Телеграф", днями Путін призначив нових генералів на ключові напрямки війни з Україною — тільки це вже може свідчити про активний рух диктатора саме тими напрямками наступу, що озвучив Кулеба.

Теги:
#Україна #Росія #Дмитро Кулеба