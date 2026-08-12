Путін запустив одразу 4 сценарії проти України: Кулеба розкрив єдиний, який залишився в резерві

Один-єдиний варіант залишається для залякування

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Голова Кремля Володимир Путін має одразу п'ять варіантів наступу на Україну, і активно рухається за чотирма з них — від технологічного прориву до залучення піхоти та спроб відкрити новий фронт у Європі.

Про це колишній голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю Pressing.

"У Путіна є 5 напрямків дій.

Перший — технологічний ривок , це він викликає своїх інженерів і каже терміново вирішити питання перехоплення українських дронів, ракет, middle-strike, deep-strike, і більш ефективного подолання систем ППО і РЕБ. Інженери приходять з якимось рішенням і кажуть: "Ми вирішили це питання". І тоді ситуація знову розвертається і ми не бачимо хороших новин, що ми там щось бомбанули в Криму або в Омську.

, це він викликає своїх інженерів і каже терміново вирішити питання перехоплення українських дронів, ракет, middle-strike, deep-strike, і більш ефективного подолання систем ППО і РЕБ. Інженери приходять з якимось рішенням і кажуть: "Ми вирішили це питання". І тоді ситуація знову розвертається і ми не бачимо хороших новин, що ми там щось бомбанули в Криму або в Омську. Другий напрямок дій — "завалити м'ясом" .

Третій — покликати генералів і сказати: "Потрібна нова геніальна тактика війни , щоб ми задушили українців".

— покликати генералів і сказати: "Потрібна , щоб ми задушили українців". Четвертий — відкрити новий театр війни , гібридний, напівгібридний, прямий, щоб вибити підтримку з-під України, щоб партнери зосередилися на іншій війні. Це умовно Польща, Балтія, Фінляндія.

, гібридний, напівгібридний, прямий, щоб вибити підтримку з-під України, щоб партнери зосередилися на іншій війні. Це умовно Польща, Балтія, Фінляндія. П'ятий — ядерна зброя ", — зазначає Кулеба.

Дмитро Кулеба на інтерв'ю Pressing

Він також додає, що, на його думку, Путін вже рухається першими чотирма цими напрямками, а п'ятим буде постійно погрожувати: "І рухається він, бо для себе не розглядає опції припинення війни шляхом переговорів".

Чому Путін досі не наважився застосувати ядерну зброю

Попри регулярні погрози з боку Кремля, Росія досі не застосовувала ядерну зброю. Однією з причин може бути ризик непередбачуваної реакції Заходу. Крім того, такий крок може остаточно підірвати позиції Москви на міжнародній арені — адже навіть держави, які зараз підтримують або не засуджують Росію відкрито, навряд чи зможуть проігнорувати перше з 1945 року застосування ядерної зброї у війні.

Не менш важливим фактором є те, що Кремль поки не опинився в ситуації повної військової безвиході. Але якщо Росія буде виснажена і на фронті, і в тилу — то може наважитися на застосування ядерної зброї, як казав днями голова МЗС Туреччини Хакан Фідан.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба обіймав посаду міністра закордонних справ України з березня 2020 року по вересень 2024 року. Він кандидат юридичних наук та був наймолодшим головою МЗС в історії України.

Як повідомляв "Телеграф", днями Путін призначив нових генералів на ключові напрямки війни з Україною — тільки це вже може свідчити про активний рух диктатора саме тими напрямками наступу, що озвучив Кулеба.