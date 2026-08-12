Коли зовсім не хочеться готувати: рецепт легкого та ситного супу, який врятує в спеку

Змішали огірки з йогуртом — і готово

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У спекотні дні не дуже хочеться бачити на столі гарячі супи, тому їх можна замінювати освіжаючими холодними стравами. Одна з таких — традиційний болгарський суп з огірків і йогурту таратор. Він добре втамовує голод, але при цьому залишається легким. Таратор трохи нагадує окрошку, але готується значно швидше, з меншої кількості інгредієнтів і практично без використання плити.

Ця страва особливо виручає, коли немає сил і часу готувати складний обід, а перекусити хочеться чимось смачним і корисним. Рецептом поділилася в Instagram фудблогерка Мирослава Пекарюк.

Холодний суп таратор — покроковий рецепт

Щоб суп вийшов однорідним, для його приготування краще брати щільні та невеликі огірки без великого насіння. Йогурт варто вибирати густий та без добавок. Кількість води можна регулювати до смаку.

Інгредієнти (на 2-3 порції)

огірки — 3 шт.;

густий грецький йогурт (10%) — 400 г;

холодна негазована вода — 150-200 мл;

часник — 2-3 зубчики;

волоські горіхи — 40 г;

кріп — 1 великий пучок;

оливкова олія — 3 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

Огірки натерти на тертці. Кріп дрібно нарізати, часник пропустити через прес, додати дрібку солі і злегка розтерти ложкою, щоб посилити аромат. Волоські горіхи обсмажити на сухій сковороді 2-3 хвилини, потім подрібнити. Поєднати терті огірки, кріп, часник та йогурт, поступово влити холодну воду до бажаної консистенції. Додати горіхи, оливкову олію, чорний мелений перець і добре перемішати.

Як і з чим подавати

Таратор подають охолодженим у глибоких тарілках, прикрасивши гілочкою кропу та невеликою кількістю оливкової олії зверху. Добре доповнити суп шматочком свіжого хліба чи лавашем.

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