Хамса чи анчоус: що насправді продають українцям у магазинах

Яку рибу насправді продають українцям — анчоус чи хамсу

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На прилавках українських магазинів хамсу нерідко продають під назвою "анчоус". Через схожий зовнішній вигляд ці дві риби часто плутають.

Проте між словами є важливий нюанс, про який варто знати покупцям. То чи справді хамса та анчоус — це одна й та сама риба, пояснили в "Каталог експерта".

Насправді хамса — це європейський анчоус (Engraulis encrasicolus), який належить до родини анчоусових. Цей вид мешкає, зокрема, у Чорному та Азовському морях.

Анчоус. Фото: zdorovieinfo

Хамса — невелика риба з характерним видовженим тілом, великою пащею та дрібними зубами. Її спина має синьо-зелений відтінок, а боки відливають сріблястим кольором.

Водночас слово "анчоус" може означати не лише хамсу. У світі існує багато видів анчоусових, які мешкають у різних морях та океанах. Серед них — каліфорнійський, капський, японський та інші види.

Тому називати хамсу анчоусом не зовсім неправильно — це назва її виду. Проте не кожен анчоус є хамсою.

Не варто також плутати її з кількою. Хоча ці риби схожі за розміром і часто продаються солоними, це різні види риб, які відрізняються не лише зовнішністю, а й смаком та властивостями.

Отже, якщо на українському прилавку ви бачите "анчоус", варто звернути увагу на вид риби. Якщо це Engraulis encrasicolus, перед вами саме хамса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою простого способу можна перевірити, чи не зіпсувалася риба.