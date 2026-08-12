Дивна сітка на унітазі в готелі спантеличила чоловіка: відповідь виявилася несподіваною (фото)

Вона одразу може виконувати чотири функції

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Чоловік, який заселився в готель, побачив на унітазі дивну сітку та вирішив з’ясувати, для чого вона потрібна. Він опублікував фото у Threads, але користувачі помітили, що знімок, схоже, був створений за допомогою штучного інтелекту.

Meta AI спробував користувачу Тhreads під ніком bolehbromy пояснити призначення такої сітки. За його версією, це одноразовий гігієнічний елемент, який допомагає зменшити бризки. Також її можуть залишати після прибирання як знак, що туалет продезінфікований.

Також штучний інтелект припустив, що така сітка може блокувати запахи та не допускати потрапляння комах до приїзду наступного гостя.

Meta AI порадив перед використанням туалету просто зняти сітку та викинути її у смітник. Якщо ж вона приклеїлася до поверхні, варто звернутися до працівників готелю.

Користувачі Threads одразу помітили, що фото підроблене. У коментарях вони припустили, що воно може бути створене за допомогою штучного інтелекту. Деякі коментатори засумнівалися, що зображення справді зроблене у готельному номері.

Тож, висока ймовірність, що це фото — робота штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому в готелях використовують саме білі рушники.