Чи можна їсти продукт після дати на упаковці: яка різниця між "вжити до" і "терміном придатності"

Тепер ви не помилитеся, чи можна вживати той, чи інший продукт

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Багато хто не може розібратися в чому різниця між термінами "Вжити до" та "термін придатності". Хоча дехто вважає, що це просто різні формулювання, насправді вислови несуть різну інформацію.

Про це в Instagram розповіла користувачка olena_food, яка називає себе "юристка, яка вчить читати етикетки". Вона запропонувала просту систему визначення безпечності продуктів.

Що означає "Вжити до"

Таке формулювання означає дату, до якої безпечно споживати продукт. Її використовують для м'яса, риби, готових страв.

"Якщо дата минула, цей продукт їсти небезпечно, навіть якщо він пахне нормально. Там непомітно розмножуються бактерії", — пояснила експертка.

"Термін придатності" — що означає

Водночас "Термін придатності" означає, що до вказаної дати продукт зберігає максимум смаку. Таке маркування використовують на крупах, каві, печиві та консервах.

"Після цієї дати вафлі можуть стати менш хрусткими, а кава — менш ароматною. Це абсолютно безпечна їжа", — каже авторка відео.

Три зони небезпечності "прострочки"

Для зручності вона поділила продукти на три зони. Це допоможе орієнтуватися у термінах придатності та безпечності того чи іншого продукту.

"Вжити до" та "термін придатності" - в чому різниця. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Червона зона

Охолоджене м'ясо, свіжа риба, готова кулінарія з соусами та м'які сири. Термін вийшов — безжально викидаємо. Небезпечні бактерії в цих продуктах можуть розмножуватися непомітно.

Жовта зона

Тверді сири, кисломолочна продукція та яйця. Наприклад, маленька цятка на пармезані не несе загрози. Просто зріжте її із запасом — всередині сир буде безпечним. Кефір чи сметана після дати, вказаної як термін придатності, можуть просто стати кислішими. Споживати їх можна якщо кришка або упаковка не здулась.

Зелена зона

Макарони, крупи, спеції, шоколад, кава. Зокрема, білий наліт на шоколаді, це не пліснява, а жир або цукор, які виступили через перепади температур. Це абсолютно безпечно.

Раніше "Телеграф" писав про чоловіка, який місяць харчувався лише з "Сільпо" на 100 гривень на день. Він розповів що їв та показав свої тарілки.