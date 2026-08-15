Звичайний змішувач для кухні йде в минуле. Господині у захваті від нового тренду

Миття габаритного посуду та бризки більше не проблема

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Стандартні змішувачі для кухні поступово відходять у минуле. На зміну їм приходить справжній фаворит сучасних господинь — висувний змішувач з функцією душу та поворотним виливом, стилізований під професійне ресторанне обладнання.

Про це розповідає польський сайт Dobrze Mieszkaj. Якщо йдеться про будинок, де живе родина та готують їжу, змішувач на кухні є одним з найбільш використовуваних приладів у домі. Важливо, щоб він був не лише довговічним, але й функціональним.

Саме тому справжнім трендом стають високі змішувачі з гнучким або висувним виливом. Це технічне рішення виводить користування краном на кухні на інший рівень. Завдяки гнучкому шлангу з функцією душу можна легко мити габаритні дека, великі каструлі чи сковорідки, які не вміщуються під звичайним краном.

Кухонний змішувач з висувним виливом

Крім того, струмінь води можна легко направляти туди, куди потрібно. Зокрема, у найвіддаленіші куточки самої раковини, що робить її миття легким та швидким.

Обираючи змішувач з висувним поворотним виливом важливо врахувати кілька моментів. По-перше, важливо правильно розрахувати висоту виливу саме для вашої мийки, щоб уникнути розбризкування води. Також варто переконатися, що обраний змішувач виконаний з якісних матеріалів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у світі масово відмовляються від губок для миття посуду. Яка альтернатива захоплює кухні.