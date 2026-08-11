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Хрумкі огірки з болгарським перцем: заготовка, яка не залишить домашніх байдужими

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Консервовані огірки з перцем
Консервовані огірки з перцем. Фото Колаж "Телеграфу"

Рецепт смачної заготівлі на зиму

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Сезон консервування овочів на зиму триває. Раніше ми розповідали, як приготувати Ніжинський салат з огірків. А тепер пропонуємо ще один вдалий варіант заготовки — огірки з болгарським перцем у маринаді на основі гірчиці.

Рецептом поділилася фудблогер Ірина Пелех у Instagram.

Як закрити огірки з перцем на зиму

Інгредієнти (на банку 750-1000 г)

  • огірки — 370-400 г;
  • гірчиця французька — 1 ст. л.;
  • часник — 2-3 зубчики;
  • перець запашний — 2 шт.;
  • перець чорний горошком – 3 шт.;
  • перець болгарський – 0,5 шт.;
  • лист лавровий — 1 шт.;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. На дно кожної банки викласти часник, чорний і запашний перець горошком, французьку гірчицю та лавровий лист.
  2. Щільно викласти огірки та нарізаний соломкою болгарський перець.
  3. Всипати в банку поверх овочів сіль і цукор, а потім влити оцет.
  4. Залити вміст банки окропом.
  5. Накрити банку кришкою, помістити в каструлю з теплою водою (попередньо вистеливши дно каструлі тканинною серветкою) і стерилізувати 10 хвилин після закипання води.
  6. Щільно закрутити банку кришкою та залишити в перевернутому вигляді під щільним рушником або пледом на добу до повного остигання.

Взимку такі огірки стануть чудовою закускою до будь-якого застілля, а також ідеально доповнять м’ясні страви, картоплю та каші.

Теги:
#Рецепт #Перець #Огірки #Консервація