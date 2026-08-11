Хрумкі огірки з болгарським перцем: заготовка, яка не залишить домашніх байдужими

Рецепт смачної заготівлі на зиму

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Сезон консервування овочів на зиму триває. Раніше ми розповідали, як приготувати Ніжинський салат з огірків. А тепер пропонуємо ще один вдалий варіант заготовки — огірки з болгарським перцем у маринаді на основі гірчиці.

Рецептом поділилася фудблогер Ірина Пелех у Instagram.

Як закрити огірки з перцем на зиму

Інгредієнти (на банку 750-1000 г)

огірки — 370-400 г;

гірчиця французька — 1 ст. л.;

часник — 2-3 зубчики;

перець запашний — 2 шт.;

перець чорний горошком – 3 шт.;

перець болгарський – 0,5 шт.;

лист лавровий — 1 шт.;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.

Спосіб приготування

На дно кожної банки викласти часник, чорний і запашний перець горошком, французьку гірчицю та лавровий лист. Щільно викласти огірки та нарізаний соломкою болгарський перець. Всипати в банку поверх овочів сіль і цукор, а потім влити оцет. Залити вміст банки окропом. Накрити банку кришкою, помістити в каструлю з теплою водою (попередньо вистеливши дно каструлі тканинною серветкою) і стерилізувати 10 хвилин після закипання води. Щільно закрутити банку кришкою та залишити в перевернутому вигляді під щільним рушником або пледом на добу до повного остигання.

Взимку такі огірки стануть чудовою закускою до будь-якого застілля, а також ідеально доповнять м’ясні страви, картоплю та каші.