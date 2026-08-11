Хрумкі огірки з болгарським перцем: заготовка, яка не залишить домашніх байдужими
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Рецепт смачної заготівлі на зиму
Сезон консервування овочів на зиму триває. Раніше ми розповідали, як приготувати Ніжинський салат з огірків. А тепер пропонуємо ще один вдалий варіант заготовки — огірки з болгарським перцем у маринаді на основі гірчиці.
Рецептом поділилася фудблогер Ірина Пелех у Instagram.
Як закрити огірки з перцем на зиму
Інгредієнти (на банку 750-1000 г)
- огірки — 370-400 г;
- гірчиця французька — 1 ст. л.;
- часник — 2-3 зубчики;
- перець запашний — 2 шт.;
- перець чорний горошком – 3 шт.;
- перець болгарський – 0,5 шт.;
- лист лавровий — 1 шт.;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- На дно кожної банки викласти часник, чорний і запашний перець горошком, французьку гірчицю та лавровий лист.
- Щільно викласти огірки та нарізаний соломкою болгарський перець.
- Всипати в банку поверх овочів сіль і цукор, а потім влити оцет.
- Залити вміст банки окропом.
- Накрити банку кришкою, помістити в каструлю з теплою водою (попередньо вистеливши дно каструлі тканинною серветкою) і стерилізувати 10 хвилин після закипання води.
- Щільно закрутити банку кришкою та залишити в перевернутому вигляді під щільним рушником або пледом на добу до повного остигання.
Взимку такі огірки стануть чудовою закускою до будь-якого застілля, а також ідеально доповнять м’ясні страви, картоплю та каші.