Не допоможе навіть оплата? Яке покарання світить за крадіжку в "АТБ"

Підсудний та потерпілий мають право укласти "мирову угоду"

Крадіжка в супермаркетах, наприклад "АТБ", може закінчитися кримінальною статтею, навіть якщо розрахуватися за вкрадений товар. Однак є можливість пом’якшити покарання.

Про це розповів юрист Назар Босак на порталі "Юристи UA". До нього по допомогу звернулася дівчина, чий хлопець вкрав з "АТБ" товару на суму 2 тисячі гривень. Чоловіка спіймали на гарячому і йому довелося розплатитися за товар, проте навіть це не допомогло.

"Сказали, що все одно це кримінальна відповідальність і буде суд, і, можливо, дадуть умовний строк", — розповіла дівчина підозрюваного.

У відповідь експерт пояснив, що підсудний і потерпілий мають право укласти угоду про примирення, або угоду про визнання винності, яка може зменшити покарання.

"За угодою про примирення підсудний платить гроші потерпілому, а потерпілий погоджується на невелике покарання для підсудного. Це-так звана мирова угода. Угода про примирення має затверджуватись судом. Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку", — розповів юрист.

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