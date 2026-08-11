У 13 років збудував власний будинок: як виглядає помешкання школяра за 1500 доларів

Він сам заробив гроші, домовився з дорослими та звів у дворі власний мінібудинок

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У свої 13 років американець Люк Тілл із Айови вирішив зробити те, що для багатьох дорослих здається складним завданням, — побудувати власне житло. Хлопець звів у дворі батьків мінібудинок площею близько 8 квадратних метрів, витративши на нього приблизно 1500 доларів.

Докладніше про цю історію розповіло аргентинське видання Río Negro.

Ідея виникла після того, як Люк почав дивитися на YouTube відео про так звані tiny houses — компактні будинки, які дозволяють зменшити витрати на будівництво та утримання житла. Підліток настільки захопився цією темою, що вирішив створити власний проєкт.

Батьки погодилися допомогти лише локацією та порадами, але не грошима. Вони поставили перед сином три вимоги: він сам має зібрати необхідну суму, самостійно побудувати будинок, а після завершення проєкт буде його відповідальністю.

Реалізація плану була нелегкою

Майже рік хлопець поєднував навчання з різними підробітками. Він працював у сусідів, прибирав гаражі, займався садом і паралельно збирав гроші через інтернет.

Важливу роль відіграли й бартерні домовленості. Наприклад, місцевий електрик погодився провести проводку в будинку в обмін на прибирання гаража. Сам Люк згодом розповідав, що завдяки цьому навчився домовлятися з дорослими та вирішувати практичні проблеми, яких не вчать у школі.

Приблизно 75% матеріалів для мінібудинку були повторно використані. Для зовнішнього оздоблення хлопець застосував залишки матеріалів від будинку своєї бабусі, а двері та частину вікон отримав від знайомих.

Здійснив власну мрію

Що є всередині мінібудинку

Попри крихітну площу, Люк намагався зробити простір максимально функціональним. У будинку облаштували невелику кухню з холодильником і мікрохвильовою піччю, зону відпочинку зі столом, телевізором і пуфом.

Для сну передбачили горище, куди можна піднятися сходами. Також біля будинку є невелика тераса. Частину інтер'єру допомагали облаштовувати родичі: бабуся пошила штори, а мама долучилася до декорування.

Втім, повноцінним житлом споруду назвати складно. У ній немає водопроводу та туалету, тому для гігієни хлопець використовував ємність із краном і таз, а до туалету ходив у головний будинок. Для охолодження приміщення він навіть придумав власну систему кондиціонування з вентилятором, водою та фільтрами.

Зупинятися не планує

Тепер планує новий будинок

Історія 13-річного будівельника швидко привернула увагу в інтернеті. Люк став популярним завдяки YouTube, а згодом почав розповідати про свій досвід на тематичних заходах.

На цьому підліток зупинятися не збирається. Наступний його проєкт — ще один мінібудинок, але вже на причепі. Його Люк планує брати із собою під час навчання в університеті, щоб не витрачати гроші на оренду житла.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", фундамент будинку з пластикових пляшок надрукували на 3D-принтері: як він виглядає і яку вагу витримує.