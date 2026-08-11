Гороскоп на 12 серпня: несподівана пропозиція у Тельців, важлива розмова у Скорпіонів

Цієї середи відкриються нові перспективи і з’являться привабливі пропозиції

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"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 12 серпня. Цей день добре підходить для завершення незакритих справ, чесних розмов та перегляду планів. Не поспішайте погоджуватися на першу пропозицію — деякі рішення вимагатимуть більше часу.

♈️ Овен (21 березня — 20 квітня)

Ви можете отримати завдання, яке спочатку здасться зайвим, але згодом допоможе вам проявити себе. Не беріть на себе чужу відповідальність, якщо вас про це прямо не просили. У фінансових питаннях краще обійтися без спонтанних покупок. Увечері залиште час для справ, які допомагають вам переключитися.

♉️ Телець (21 квітня — 21 травня)

На вас може чекати цікава пропозиція, пов’язана з роботою або додатковим заробітком. Не відмовляйтеся одразу, навіть якщо умови спочатку здаються незвичними. У спілкуванні з близькою людиною краще прямо сказати про те, що вас турбує. День також підходить для покупок речей, які ви давно планували придбати.

♊️ Близнюки (22 травня — 21 червня)

12 серпня вам доведеться швидко реагувати на нову інформацію. Хтось із колег або знайомих може повідомити деталь, яка змінить ваші подальші плани. Не передавайте почуте іншим, доки не переконаєтеся, що інформація достовірна. Увечері вам захочеться усамітнитися, і це піде на користь.

♋️ Рак (22 червня — 22 липня)

Ви можете відчути, що деякі люди занадто сильно втручаються у ваші справи. Не сваріться через це, але чітко позначте особисті межі. На роботі краще не поспішати з відповіддю на пропозицію, яка потребує обдумування. Вечір варто присвятити дому та спокійному відпочинку.

♌️ Лев (23 липня — 21 серпня)

Завтра ви матимете шанс отримати схвалення від людини, чия думка для вас важлива. Не намагайтеся одразу довести всім свою правоту — результат говоритиме за вас. У другій половині дня можливе запрошення на зустріч або захід. Якщо у вас є важлива особиста справа, не відкладайте її ще на один день.

♍️ Діва (22 серпня — 23 вересня)

Вам доведеться повернутися до питання, яке ви вважали вже вирішеним. Цього разу ви побачите деталь, яку раніше не врахували, і саме вона допоможе знайти кращий варіант. Не соромтеся попросити когось про конкретну допомогу. У фінансах день спокійний, якщо ви не почнете витрачати гроші через емоції.

♎️ Терези (24 вересня — 23 жовтня)

12 серпня може принести вам зустріч із людиною, з якою давно не було нормального спілкування. Розмова допоможе поставити крапку в старому непорозумінні. На роботі не погоджуйтеся виконувати завдання лише через бажання всім сподобатися. Увечері приділіть увагу зовнішності або справі, яку давно хотіли зробити для себе.

♏️ Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Важлива розмова може змінити ваше ставлення до людини або ситуації. Не приховуйте своєї позиції, але й не переходьте на звинувачення. У професійній сфері варто нагадати про себе тому, хто може вплинути на ваше подальше просування. В особистому житті краще говорити прямо, а не чекати, що партнер сам здогадається про ваші бажання.

♐️ Стрілець (23 листопада — 22 грудня)

Завтра день буде насиченим, тому не намагайтеся виконати всі справи одночасно. Виберіть два-три головні завдання та доведіть їх до кінця. Можливе знайомство з людиною, яка згодом стане корисною для вашої роботи або нового проєкту. Увечері не перевантажуйте себе чужими проблемами.

♑️ Козоріг (23 грудня — 20 січня)

Вам доведеться переглянути рішення, яке ще нещодавно здавалося остаточним. Не сприймайте зміну планів як провал — цього разу вона може зіграти вам на руку. Будьте уважні до документів, листування та домовленостей. Увечері краще не братися за складні справи, якщо відчуваєте втому.

♒️ Водолій (21 січня — 19 лютого)

Хтось може спробувати втягнути вас у суперечку, яка насправді вас не стосується. Не витрачайте час на доведення своєї правоти людині, яка не готова вас почути. У роботі вам допоможе нестандартний підхід до звичайної проблеми. Увечері можливий приємний дзвінок або повідомлення від людини, за якою ви скучили.

♓️ Риби (20 лютого — 20 березня)

Ви нарешті можете отримати відповідь на питання, яке довго залишалося без пояснення. Це допоможе вам ухвалити рішення, яке ви відкладали через сумніви. Не розповідайте про свої плани всім підряд — деякі речі краще поки залишити при собі. Вечір сприятливий для зустрічі з близькою людиною та відпочинку без зайвої метушні.