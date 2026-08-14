Чому американці масово викидають пластикові кухонні дошки. Що займає їх місце

Пористий пластик — найбільш невдалий вибір

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Пластикові кухонні дошки легкі та зручні, однак у світі масово відмовляються від них. Причина в тому, що при нарізанні на такій дошці в їжу може потрапляти велика кількість мікропластику.

Чому пластикові дошки для кухні — не найкращий вибір

Про це розповідає американський сайт Food & Wine з посиланням на результати дослідження. Встановлено, що нарізання овочів на поліетиленових та поліпропіленових дошках призводить до потрапляння мікропластику в їжу.

Мікропластик – це крихітні пластикові частинки діаметром менш як 5 міліметрів, які розкладаються сотні або тисячі років. Вони не лише забруднюють навколишнє середовище (мікропластик виявлено в хмарах, повітрі, воді, ґрунті та піску), але й потрапляють в організм людини.

Чим замінити пластикову дошку

Всі бачили пластикові кухонні дошки з подряпинами та западинами — те, що зникло з поверхні дошки, потрапило у їжу. Тому господині по всьому світу переходять на обробні дошки з дерева, натурального каменю (граніт чи мармур), загартованого скла.

Дерев'яна обробна дошка. Фото: magnific.com

Правила користування пластиковою дошкою

Водночас, як пише Ruvati, Міністерство сільського господарства США не забороняє пластикові дошки, але рекомендує обирати дерев'яні або непористі пластикові обробні дошки. Однак, обираючи пластик для нарізання продуктів, варто дотримуватися чітких правил.

Використовуйте гострі ножі: тупі ножі збільшують тертя та знос пластикових дощок.

Використовуйте кілька дощок: одна — для сирого м’яса, птиці та морепродуктів, а інша — для готових до вживання продуктів (овочі, сири, тощо)

Мийте обробну дошку гарячою водою з милом після кожного використання

Після цього ретельно промийте чистою водою та добре висушіть

Викидайте пошкоджені пластикові дошки — як тільки з'явилися сліди зносу, дошку не варто використовувати

Раніше "Телеграф" розповідав, чому у світі масово відмовляються від губок для миття посуду. Їх витісняє шведський тренд.