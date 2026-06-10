Жовтіють листя помідорів? Досвідчений фермер розповів, чим терміново потрібно удобрити кущі

Нестачу калію видно за листям та смаком томатів — а лікується вона простими добривами

Помідори – один із найпопулярніших видів овочів. А помідори рожевого кольору найчастіше обожнюються більше інших через свій багатший смак. При цьому далеко не всі городники знають, що саме через свій смак рожеві томати потребують рясніших підгодівель.

Рожеві (а також помаранчеві) помідори — ще ті ненажери та естети. Причиною цих капризів є природна потреба рослин в калії. І справа в тому, що для них потрібно на ⅓ калію більше, ніж для звичайних червоних томатів та їх гібридів.

Через більш високий попит на калій на перших кистях рожевих томатів часто можна спостерігати "калійне виснаження" . Цей дефіцит виявляється у крайовому опіку (край листя коричневіє), пожовтінням старого листя, нерівномірністю дозрівання та поганим смаком плодів.

Щоб уникнути проблем, потрібно спочатку забезпечити рожеві помідори великою кількістю добрива з калієм на початку сезону, а потім продовжувати удобрювати через певні проміжки часу. Зокрема, у момент наливу китиць слід обробити по листку всі помідори будь-яким комплексним добривом з калієм, цинком та марганцем .

Але! Для рожевих томатів підживлення по листку це вкрай мало. Оптимально було б підлити під корінь, наприклад, розчин гумату калію або такими добривами, як сульфат калію, монофосфат калію, а якщо є нестача азоту, то калієва селітра.

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