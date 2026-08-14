Путін боїться отруєння. Розкрито секрет його знаменитої кружки та її вмісту (фото і відео)

Диктатор не випускає її з рук навіть перед Трампом

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Володимир Путін нерідко приходить на офіційні заходи зі своїм термокухлем. За версією російських журналістів-розслідувачів, за звичкою використовувати спеціальний посуд може стояти прагнення президента РФ унеможливити ризик отруєння.

Як з’ясували журналісти Навальний LIVE, Путін бере спеціальний кухоль із собою навіть на міжнародні зустрічі. Наприклад, у 2019 році, під час саміту G20 у Японії, поки президент США Дональд Трамп пив вино зі звичайного келиха, Путін користувався своїм термокухлем.

Путін на зустрічі з Трампом у 2019 році

Причому він робить це не тільки за кордоном. Така сама біла кружка з державним гербом регулярно з’являється у Путіна і на заходах у Росії.

Путін зі спеціальною кружкою на пресконференції

Якось президента запитали, що саме перебуває у кружці. Диктатор відповів, що це не чай, а "завар" — збір сибірських трав. На запитання про те, чи змінювався його склад із роками, президент РФ відповів негативно та назвав напій збором із Сибіру.

За словами Путіна, він п’є "завар із сибірських трав"

Зазначається, що вперше знаменитий термокухоль з’явився на публіці в грудні 2014 року — невдовзі після анексії Криму. Тоді прессекретар президента Дмитро Пєсков пояснював, що посуд був виготовлений на спеціальне замовлення. Нібито першій особі було зручніше користуватися однією великою чашкою, ніж кількома маленькими.

За версією самих журналістів, спеціальний посуд дозволяє Путіну знизити ризик того, що в напій сторонні зможуть щось підмішати. Після початку повномасштабної війни проти України заходи безпеки навколо президента Росії значно посилилися, тому не дивно, що Путін став помітно частіше користуватися своїм термокухлем. Ба більше, за твердженням журналістів, аналогічні кухлі з’явилися й у синів, яких Путін, як повідомляється, має від Аліни Кабаєвої.

Сьогодні, після початку війни з Україною, Путін вживає набагато більше заходів щодо свого захисту. Відповідно, і з особливого гуртка тепер він п’є набагато частіше. І мало того, з таких же кухлів Путін привчив пити і своїх синів від Аліни Кабаєвої. говориться в сюжеті Навальний LIVE

Раніше повідомлялося, що Путіна з коханкою возить особистий бронепоїзд. У ньому є лазня та спортзал, але його немає у розкладах.