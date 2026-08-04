Видали порвану купюру як решту в "АТБ"? Касир розповів, чи зобов’язаний магазин обміняти банкноту

У якому випадку "АТБ" обміняє рвані гроші

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Покупці іноді можуть зіткнутися з неприємною ситуацією — отримати решту у вигляді пошкодженої банкноти. У такому випадку виникає питання: чи має магазин обміняти порвані гроші та куди звертатися.

Працівник мережі "АТБ" розповів "Телеграфу", що якщо клієнт отримав пошкоджену купюру саме під час розрахунку в магазині, її можна обміняти. За словами касира, покупцю потрібно звернутися до працівників торгової точки та пояснити ситуацію.

"Якщо він робив покупки у нас і йому видали порвану купюру, то так, йому її обміняють", — зазначив працівник магазину.

Чи обміняють порвану купюру, якщо її видали в "АТБ". Фото: Телеграф

Пояснимо, що важливо звертатися одразу після виявлення проблеми, адже тоді простіше підтвердити, що банкноту покупець отримав саме як решту під час покупки.

Також раніше "Телеграф" розповідав про ситуації, через які касирів АТБ можуть звільнити. Одним із серйозних порушень є прохання покупця не проводити товар через касу або розрахуватися з працівником особисто. За словами співробітника мережі, такі дії заборонені, оскільки всі покупки мають обов’язково проходити через офіційну касову систему.