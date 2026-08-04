Цей незвичайний смак запам'ятав багато хто: популярне морозиво "Ласунка" у "АТБ" продають за півціни

На акції можна заощадити одразу 26 гривень

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Морозиво, яке багато українців пам'ятають ще з дитинства, зараз можна купити зі значною знижкою. Щоправда, акційна ціна діє не в усіх містах.

Популярне морозиво "Стоп наркотик" від торгової марки "Ласунка" зараз можна купити в "АТБ" зі значною знижкою. Акція дозволяє заощадити 26 гривень на одній упаковці, за даними маркету.

Наразі морозиво продається за 29,90 грн замість 55,90 грн. Таким чином ціна знизилася майже вдвічі.

Морозиво "Стоп наркотик" продають зі знижкою в АТБ. Фото: Телеграф

Втім, пропозиція доступна не у всіх містах. Знижку можна знайти, зокрема, у магазинах Києва, тоді як у Львові, Дніпрі та Харкові акційна ціна наразі не діє. Також поки невідомо, до якої дати триватиме вигідна пропозиція.

Чому воно нам так добре знайоме з дитинства

Стоп наркотик" давно став одним із найбільш впізнаваних морозив бренду "Ласунка". Воно відоме не лише незвичною назвою, а й оригінальним поєднанням смаків. Ескімо покрите білим шоколадом, а зверху посипане маком і кунжутом, що створює незвичне поєднання солодких і горіхових нот.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в "АТБ" добігає кінця знижка 35% на популярні дитячі солодощі.