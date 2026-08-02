Зробіть це у свято 2 серпня, щоб привернути фінансову удачу: головні заборони цього дня

Цього дня не варто сваритися

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Цієї неділі, 2 серпня, за новоюліанським календарем православні християни в Україні вшановують перенесення мощів святого первомученика й архідиякона Стефана. Він став першою людиною, яка загинула за християнську віру після воскресіння Ісуса Христа, тому Церква називає його первомучеником.

Святий Стефан був одним із семи перших дияконів, яких апостоли обрали для служіння християнській громаді. Він проповідував Євангеліє, допомагав нужденним і творив численні чудеса. Його відкрита проповідь викликала обурення юдейських старійшин. Стефана звинуватили у богохульстві та засудили до побиття камінням.

Перед смертю він молився не лише за себе, а й просив Бога пробачити своїх убивць. Саме тому його вважають прикладом справжнього християнського милосердя.

Традиції та прикмети 2 серпня

У народі цей день вважали сприятливим для примирення. Якщо між родичами або сусідами тривала сварка, саме 2 серпня намагалися зробити перший крок до порозуміння, адже вірили, що щире примирення принесе мир у дім.

Ранковий густий туман — до кількох теплих і ясних днів.

Якщо бджоли рано повертаються до вуликів — незабаром піде дощ.

Павуки активно плетуть павутину — серпень буде сухим.

Багато роси на світанку — восени очікували гарний урожай озимини.

Якщо вітер змінює напрямок кілька разів за день — погода найближчими днями буде нестійкою.

Роса. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 2 серпня

насміхатися з чужих помилок — зневага до інших може повернутися до людини власними випробуваннями;

відмовляти у допомозі тому, хто звернувся з реальним проханням — байдужість цього дня "зачиняє двері" для милосердя;

починати суперечки через спадщину, землю чи гроші — конфлікт, розпочатий цього дня, затягнеться надовго;

пліткувати — вважається, що так можна відлякати фінансову удачу.

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята відзначатимуть українці у серпні 2026. Ми підготували календар важливих подій на останній місяць літа.