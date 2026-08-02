"Піца для справжніх принцес": незвична новинка зі Львова здивувала українців

Новий гастротренд у Threads

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У соцмережах активно обговорюють незвичну піцу з рожевим тістом, яку користувачі вже охрестили "найінстаграмнішою". Найбільше уваги вона привернула після хвилі дописів у Threads, де люди діляться фотографіями, враженнями та жартами про незвичайну страву.

"Телеграф" розповість, де можна скуштувати рожеву піцу, які смаки пропонує заклад та скільки доведеться заплатити за популярну новинку.

Чому про рожеву піцу заговорили в мережі

Хвиля популярності почалася після того, як користувачі Threads почали масово публікувати фотографії піци з яскраво-рожевим тістом. У коментарях зазначають, що новинка привертає увагу не лише зовнішнім виглядом, а й смаком.

Допис у Threads

Допис у Threads

Також у соцмережі жартують, що нарешті з'явилася "піца для справжніх принцес".

Допис у Threads

Де продають рожеву піцу

Наразі рожеву піцу можна придбати у Львові у закладі Love Pizza. У меню є п'ять варіантів: три солодкі та дві солоні.

Серед них:

Курка — в'ялені томати — 259 грн;

Піца курка — в'ялені томати

Цезар з ростбіфом — 273 грн;

Піца цезар з ростбіфом

Шоко банан-малина — 194 грн;

Піца шоко банан-малина

Ягідна з маршмелоу — 257 грн;

Піца ягідна з маршмелоу

Бананове Рафаелло — 196 грн.

Піца бананове Рафаелло

Усі зазначені ціни актуальні для базових рецептів без додаткових інгредієнтів.

Не лише рожеве тісто

Попри ажіотаж навколо незвичайної новинки, у Love Pizza залишили й класичне меню. Тож відвідувачі, які не готові до гастрономічних експериментів, можуть замовити традиційні види піци.

Раніше "Телеграм" розповідав, що українка натрапила на справжній скарб під час відпочинку в Одесі.