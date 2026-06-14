Багато хто навіть не замислюється: ці помилки під час збору помідорів можуть знищити весь урожай

Під час збору овочу, його часто просто зривають руками й складають у відро, але за цією звичною дією може ховатися ризик для всього врожаю

Збір помідорів здається простою справою, але саме на цьому етапі городники часто ненавмисно завдають рослинам значної шкоди. Через неправильні дії кущі можна пошкодити, що послаблює їхній ріст і розвиток, а також можуть "прилипнути" хвороби.

Який помилок припускаються городники, написали в "podravski". Їх всього шість.

На що потрібно звернути увагу

Однією з головних помилок є різке зривання плодів. Коли помідори відривають силою, легко пошкодити не лише сам плід, а й гілку або стебло. Такі мікротравми викликають стрес у рослини, уповільнюють формування нових зав’язей і відкривають шлях для інфекцій.

Небезпечним також є збір у вологу погоду. Краплі дощу або роса сприяють швидкому поширенню грибкових захворювань. Достатньо доторкнутися до ураженої рослини, щоб інфекція перейшла на інші кущі. У таких умовах хвороби розвиваються особливо швидко і можуть знищити значну частину врожаю.

Ще одна поширена проблема — механічні пошкодження кущів. Під час збору городники іноді ламають гілки або наступають на рослини, щоб дістатися до плодів. Це особливо критично для високорослих сортів, де на пагонах одночасно ростуть і квіти, і молоді помідори.

Не менш шкідливим є несвоєчасний збір. Перестиглі плоди тріскаються, починають псуватися і приваблюють шкідників. При цьому рослина витрачає сили на вже зіпсовані помідори замість формування нового врожаю.

Окрему увагу варто приділити листю. Надмірне його видалення під час збору послаблює рослину, знижує фотосинтез і може призвести до перегріву плодів на сонці.

Фахівці також наголошують на важливості чистого інструменту. Ножиці або ножі без дезінфекції можуть переносити хвороби з одного куща на інший, особливо у теплицях.

Ці дії під час збору помідорів шкодять рослинам більше, ніж шкідники. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про хитрість від турків, як вони вирощують смачні та величезні помідори.