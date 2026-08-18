"IQ як у табуретки": відомий коментатор нагрубив українці через "комуналку" у 6 тисяч грн

У мережі розкритикували диктора за надто емоційну відповідь

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Відомий український коментатор Віталій Волочай опинився в епіцентрі скандалу. Все через різку відповідь жінці.

Українка Анна у threads відреагувала на чутки про збільшення ціни за комунальні послуги взимку. Дівчина поставила питання, чому "комуналка" стане більше, хоча світло, ймовірно, буде доступне по кілька годин на день, також можливі відключення газу.

Кажуть, цієї зими в Україні можуть бути графіки відключення газу, а світла – до 20 години на добу. І при цьому радять готуватися до платіжок за комуналку по 6000 грн. Я, звичайно, не економіст, але одне питання: якщо не буде ні світла, ні газу – за що ми платимо? Анна

Волочай нагрубив дівчині, зазначивши, що всі платять по лічильнику.

Нізащо. Ти тупа чи що? Якщо немає світла, то лічильник, це така штучка, яка крутиться і показує скільки світла ти використовувала, щоб посушити волосся — не крутиться. І гроші не капають. Якщо газу немає, то сірник не запалює нічого, і яєчко не смажиться. І не платиш за те, що не використовуєш. Платіжка буде 0 гривень, якщо не буде ні світла, ні газу. IQ як у табуретки. Віталій Волочай

Віталій Волочай/Фото: instagram.com/v1latko

Проте українці стали на захист дівчини та розкритикували коментатора за надто грубу відповідь.

"А перерахунки тощо не чули? Ви де живете?"

"Шановний хлопчику, мамка твоя знає, про твої навички з повагою писати, навіть якщо в тебе є окрема думка?"

"Добре, що ти не коментуєш Формулу. Так би припинив дивитися"

"Чувак ти тупіший за табуретку, котел на підтримці бере 3кВт, а на холодному запуску 18, бачиш різницю? Плюс якщо тариф піднімуть, то там і за пару годин уже плюсане до комуналки. Якщо голова не варить, то краще мовчи"

"Це ти, схоже, не розумієш елементарних речей. Саме коли світло вимикатимуть по 16 годин, після його включення споживання зростатиме дуже стрімко, саме такі ціни цілком можливі".

А взагалі – йди н***й. Яке ти взагалі маєш право так звертатися до дівчини та її ображати?

"Воно то так, але насправді просто буде, як і в ті блекаути — світла немає, але платіжка більше, тому що коли його включають то вся холодильна техніка починає ї**шити по повній, люди теж намагаються все зробити, що вимагає електрики, та й тариф, як завжди, піднімуть "на відновлення інфраструктури". З газом буде та ж тема. Випалити газу, щоб обігріти квартиру з 16-18° потрібно менше ніж нагріти з 10°"

Зазначимо, подорожчання "комуналки" взимку 2026-2027 прогнозує співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Він вважає, що платіжка виросте у ціні на 40-50% порівняно з минулим роком до умовних 6000 грн.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді України не чекають критичних блекаутів цієї зими, попри песимістичні прогнози. Проте короткострокові відключення у зв’язку з обстрілами можливі.