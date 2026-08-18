Росія може піти в новий наступ до річниці вторгнення (карта)
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У розвідці назвали головну умову
Росія наразі не готова наступати на північ України — все залежить від проведення мобілізації в країні-агресорці після виборів. Наразі для цього немає військ та ознак готовності до наступу. Відповідні умови можуть з'явитись взимку.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадимом Скібіцький. За його словами, в разі проведення мобілізації з'являться відповідні ознаки. Він нагадав про попередні хвилі часткової мобілізації, коли після них боєздатні підрозділи росіян з'являлись взимку. Так може статись і в цей раз.
Якщо агресор в цьому році проведе нову хвилю мобілізації – вони можуть підготувати потужне ударне угруповання ближче до лютого, на початку наступного року
Він також нагадав про любов російського президента Володимира Путіна до символічних дат, одна з яких — початок повномасштабного вторгнення 24.02.2022: "Це не виключає, що російське командування може влаштувати таку операцію у лютому, знаючи любов путіна до символічних дат".
Проте Скібіцький акцентує — всі графіки вибудовуються залежно від того чи буде мобілізація в Росії та в якому об'ємі. Що ж до операцій з півночі у 2026 році, заступник начальника ГУР дотримується думки, що це теоретично можливо, проте ознак підготовки немає, як і відповідних військ.
Звідки та куди можуть наступати росіяни
Північ України межує з Білоруссю (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, част. Чернігівська) та Росією (Чернігівська, Сумська, інші області — східніші). Якщо Росія вирішить атакувати зі своєї території північ України, то це наступ з Курської чи Брянської області на Сумщину та Чернігівщину. Якщо ж з урахуванням Білорусі, то лінія фронту може бути значно більша.
На початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, російські війська змогли підібратись до Києва, адже атакували ще й з території Білорусі. Наразі ознак повторення подібного немає, проте потенційно, в зоні ризику Чернігівщина, казав секретар Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
Раніше "Телеграф" розповідав, що від Києва і до Сумщини будують лінію оборони. Основна ціль — зупинити Росію на цьому напрямку за потреби та не дати створити буферну зону.