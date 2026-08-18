Росія може піти в новий наступ до річниці вторгнення (карта)

У розвідці назвали головну умову

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Росія наразі не готова наступати на північ України — все залежить від проведення мобілізації в країні-агресорці після виборів. Наразі для цього немає військ та ознак готовності до наступу. Відповідні умови можуть з'явитись взимку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадимом Скібіцький. За його словами, в разі проведення мобілізації з'являться відповідні ознаки. Він нагадав про попередні хвилі часткової мобілізації, коли після них боєздатні підрозділи росіян з'являлись взимку. Так може статись і в цей раз.

Якщо агресор в цьому році проведе нову хвилю мобілізації – вони можуть підготувати потужне ударне угруповання ближче до лютого, на початку наступного року Вадимом Скібіцький, заступник начальника ГУР МО

Він також нагадав про любов російського президента Володимира Путіна до символічних дат, одна з яких — початок повномасштабного вторгнення 24.02.2022: "Це не виключає, що російське командування може влаштувати таку операцію у лютому, знаючи любов путіна до символічних дат".

Проте Скібіцький акцентує — всі графіки вибудовуються залежно від того чи буде мобілізація в Росії та в якому об'ємі. Що ж до операцій з півночі у 2026 році, заступник начальника ГУР дотримується думки, що це теоретично можливо, проте ознак підготовки немає, як і відповідних військ.

Звідки та куди можуть наступати росіяни

Північ України межує з Білоруссю (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, част. Чернігівська) та Росією (Чернігівська, Сумська, інші області — східніші). Якщо Росія вирішить атакувати зі своєї території північ України, то це наступ з Курської чи Брянської області на Сумщину та Чернігівщину. Якщо ж з урахуванням Білорусі, то лінія фронту може бути значно більша.

Карта, де Росія може атакувати Україну з півночі / "Телеграф" на базі карти DeepState

На початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, російські війська змогли підібратись до Києва, адже атакували ще й з території Білорусі. Наразі ознак повторення подібного немає, проте потенційно, в зоні ризику Чернігівщина, казав секретар Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що від Києва і до Сумщини будують лінію оборони. Основна ціль — зупинити Росію на цьому напрямку за потреби та не дати створити буферну зону.