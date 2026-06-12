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У турків є особлива хитрість поливу помідорів: саме тому їхні плоди величезні та сповнені смаку

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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Найкращим часом для поливу вони вважають ранній ранок Новина оновлена 12 червня 2026, 15:45
Найкращим часом для поливу вони вважають ранній ранок. Фото stock.adobe.com

Головне не кількість води, а правильний режим поливу.

Багато дачників вважають, що для гарного врожаю томатів достатньо просто регулярно поливати рослини. Однак досвідчені городники переконані: набагато важливіше те, як і коли це робити. Саме від цього значною мірою залежить розмір, смак та соковитість плодів, пише портал Dnevno.

Коли на кущах починають формуватися помідори, рослина вступає в один із найважливіших етапів розвитку. У цей період томати особливо чутливі до нестачі або надлишку вологи. Якщо ґрунт тривалий час залишається сухим, а потім отримує багато води за один раз, плоди можуть почати тріскатися, втрачати смак і залишатися твердими всередині.

Саме тому турецькі городники дотримуються простого правила — томати не повинні переживати різкі зміни рівня вологості. Найкращим часом для поливу вони вважають ранній ранок, ще до того, як сонце почне активно прогрівати землю. У такому разі вода випаровується повільніше, а коренева система встигає отримати достатньо вологи до настання спеки.

Чому не варто поливати томати ввечері

Вечірнього поливу турецькі фермери намагаються уникати. Причина в тому, що волога довше затримується у ґрунті, що може сприяти розвитку грибкових захворювань та гниття коренів.

Також вони радять не лити воду на листя. Найкраще спрямовувати її безпосередньо під корінь. Завдяки цьому зелена маса залишається сухою, а ризик появи плям, грибка та інших хвороб суттєво знижується.

У чому полягає головний секрет

Одним із найефективніших прийомів турецьких городників є так званий глибокий полив. Замість щоденного поверхневого зволоження вони поливають рідше, але значно рясніше. Це дозволяє воді проникати глибоко в землю та стимулює розвиток потужної кореневої системи.

Крім того, навколо стебел часто укладають шар мульчі — солому, суху траву або дрібне листя. Такий покрив допомагає довше утримувати вологу в ґрунті, захищає його від швидкого пересихання та покращує структуру землі. У результаті плоди достигають рівномірніше, стають м'ясистішими та набувають насиченішого смаку.

Досвідчені овочівники наголошують, що головна умова хорошого врожаю — баланс. Томати не люблять ані надлишку води, ані її дефіциту. Якщо рослина постійно отримує однакову кількість вологи, у плодах накопичується більше природних цукрів, що робить їх солодшими та ароматнішими.

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