Пенсіонерам пропонують підвищити пенсію майже в 4 рази: кому першочергово

Серед тих, кому це підвищення вкрай необхідне — люди з інвалідністю, літні пенсіонери тощо

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В Україні вимагають підвищити пенсії за віком та для людей з інвалідністю. Мінімальну пенсію пропонують підняти до фактичного прожиткового мінімуму — це потенційно може збільшити її з 2 595 гривень до понад 10 000.

Відповідну петицію подав Олександр Литовченко на сайті Кабінету міністрів. Він наголосив, що значна кількість українських пенсіонерів отримує такі виплати, яких недостатньо навіть для їжі, комунальних послуг та ліків.

Скриншот петиції про підвищення пенсій з сайту Кабінету міністрів

Литовченко нагадав, що мінімальна пенсія у 2026 році — 2 595 грн (зауважимо, це законодавчий мінімум для осіб, що втратили працездатність, від якого розраховується державна соцдопомога та інші виплати, при останній індексації підвищили суму виплат, з огляду на вік та стаж). За словами автора петиції, індексація не рятує, адже розрахунок відсотків іде від низької пенсії, а людям з інвалідністю жити складніше через витрати на лікування та реабілітацію.

Як петиція пропоную змінити пенсії в Україні

У петиції вимагають поетапно підвищити пенсії за віком та для людей з інвалідністю. Головна вимога — щоб мінімальна загальна пенсійна виплата за віком не була менша за фактичний прожитковий мінімум.

Важливо зауважити, за даними Міністерства соціальної політики, станом на червень сума фактичного прожиткового мінімуму складала понад 9 000 грн, а з урахуванням суми обов’язкових платежів – понад 10 620 грн.

Автор пропонує оприлюднювати, з чого складається прожитковий мінімум та яка вартість груп товарів щоквартально. Для людей з інвалідністю встановити більші виплати:

для осіб з інвалідністю I групи — не менше 150% фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатної особи

для осіб з інвалідністю II групи — не менше 125% фактичного прожиткового мінімуму

для осіб з інвалідністю III групи — не менше 100%.

Виплати мають переглядатись відповідно до зміни цін. Також в умовах — не зменшувати гарантований розмір пенсії по інвалідності через працевлаштування (важливо — вона й зараз не змінюється). Серед пропозицій також додаткові виплати тим, хто потребує стороннього догляду, не можуть себе обслуговувати, витрачають кошти на постійне лікування тощо.

Скриншот частини тексту петиції про збільшення пенсії з сайту Кабінету міністрів - частина про пенії за інвалідністю

Як пропонують змінити індексацію пенсій

У петиції наголошують — проводити індексацію потрібно не раз на рік, а й у випадку, коли зростання цін перевищило встановлений законом показник і враховувати треба збільшення цін на харчі, ліки, товари першої потреби та послуги ЖКГ.

Мінімальний розмір індексації маж бути гарантованим та закріпленим у гривні, а пенсіям, що не перевищують двох фактичних прожиткових мінімумів не обмежувати максимальний розмір індексації. Перерахунки мають бути автоматичні, прозорі та осучаснені відповідно до поточної середньої зарплати.

Кому підвищити пенсію потрібно першими

Автор пропонує підвищувати пенсію першочергово:

особам з інвалідністю;

пенсіонерам старше 70 років;

одиноким непрацездатним громадянам;

особам, які потребують постійного лікування або догляду;

пенсіонерам, які отримують виплату нижче фактичного прожиткового мінімуму.

Водночас потрібно підвищити контроль за сплатою ЄСВ, "білими" зарплатами тощо.

Збір підписів почався 17 серпня, а в українців є 91 день аби її підтримати. Для розгляду Кабміном петиція має набрати 25 тисяч підписів. "Телеграф" детально розповідав, як працює механізм петицій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні готують пенсійну реформу. Вона не буде настільки оптимістичною, як пропонують у петиції, проте суттєво змінить підхід до нарахування виплат.