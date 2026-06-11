Помідори стануть смачнішими, якщо удобрити їх цим відходом. Так роблять у Британії

Цей дешевий компонент може наситити ваші томати калієм, фосфором та кальцієм

Немає нічого кращого, ніж виростити власні помідори. Від свіжого аромату кущів до збирання ідеально стиглих плодів — це одна з найпростіших літніх насолод. Але є дивовижний інгредієнт, який може зробити ваш урожай ще кращим, і він, можливо, вже лежить на дні вашої компостної скриньки.

Бананова шкірка багата на поживні речовини, які сприяють здоров’ю томатних рослин, стимулюючи активне зростання і знижуючи ризик таких проблем, як вершинна гниль. І британці активно використовують її на городництві.

Наступного разу, коли ви будете їсти банан, добре подумайте, перш ніж викидати шкірку у звичайний контейнер для сміття, якщо ви вирощуєте помідори.

Банани від природи багаті калієм та фосфором, які допомагають рослинам цвісти та плодоносити. Вони також містять кальцій, який може допомогти запобігти вершинній гнилі у томатів.

Найкращий спосіб використовувати бананову шкірку для удобрення помідорів — це подрібнити її на дрібніші шматочки і додати в компост .

Банани найкраще використовувати під час пересадки або в період цвітіння та плодоношення рослин, забезпечуючи їм додаткове підживлення калієм, коли він їм найбільше необхідний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як удобрювати рослини яєчною шкаралупою.