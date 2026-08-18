Дюк в Одесі: як з'явився найвідоміший пам'ятник міста та чому його хотіли замінити

Історія головного символу Одеси

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На Приморському бульварі в Одесі стоїть пам'ятник, який знають навіть ті, хто ніколи не був у місті. Бронзовий Дюк де Рішельє височіє навпроти Потьомкінських сходів уже майже два століття.

"Телеграф" розповідає історію цього монумента в Одесі.

Пам'ятник присвячений Арману Еммануелю дю Плессі. Він був далеким родичем кардинала Рішельє, відомого за романом Александра Дюма "Три мушкетери".

Еммануель де Рішельє. Гравюра початку ХІХ століття. Фото: Wikipedia

Рішельє часто називають одним із засновників Одеси. Але коли він у 1803 році обійняв посаду градоначальника, місту вже було дев'ять років. Саме за Рішельє Одеса стрімко розвивалася й перетворилася на великий торговельний порт.

У 1814 році у Франції до влади повернулися Бурбони, і герцог виїхав на батьківщину. У Франції Рішельє зробив нову кар'єру та став прем'єр-міністром країни.

Пам’ятник Дюку в Одесі

Рішельє помер у 1822 році. Після цього граф Ланжерон, колишній соратник Рішельє, запропонував розпочати збір коштів на пам'ятник.

Монумент замовили скульптору Івану Мартосу. Пам'ятник заклали 30 червня 1827 року, а відкрили 22 квітня 1828 року. Статую та горельєфи відливали в Петербурзі. Постамент проєктували архітектори Авраам Мельников і Франц Боффо.

Вид на пам’ятник 1925 року під час зйомок фільму «Броненосець Потьомкін» та у 2014-му під час реставрації Потьомкінських сходів. Фото: odessa-life.od.ua

Для його виготовлення використали кілька видів каменю. Карниз постаменту зробили з рожевого полірованого граніту з берегів Південного Бугу. Основою слугує стилобат у формі зрізаної піраміди з місцевого вапняку з чотирма гранітними сходинками. Монумент виконано в стилі класицизму.

Пам’ятник Дюку де Рішельє. Фото: Wikipedia/Anna Lenda

Мартос зобразив Рішельє не у військовому чи цивільному костюмі свого часу, а в римській тозі. В одній руці герцог тримає сувій.

На трьох сторонах постаменту розташовані горельєфи. Вони символізують землеробство, торгівлю та правосуддя. Так скульптор передав основні напрями, з якими пов'язували діяльність Рішельє в регіоні.

Є й ще одна особливість. Обличчя скульптури не надто схоже на портрети справжнього Рішельє. Існує версія, що Мартос використав образ першого римського імператора Октавіана Августа. Тому знайомий одеситам Дюк має радше ідеалізований античний вигляд, ніж точну портретну схожість.

Під час Кримської війни англо-французька ескадра обстрілювала Одесу. Одне з ядер вибухнуло поруч із пам'ятником і пошкодило його постамент. Після війни пошкоджене місце закрили чавунною накладкою зі стилізованим зображенням гарматного ядра.

У 1969 році, коли відзначалося 175-річчя заснування Одеси, у місті запропонували замінити пам'ятник Дюку. На його місці планували встановити пам'ятник Олександру Суворову. Але плани щодо заміни монумента не реалізували.

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну пам'ятник закрили мішками з піском.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сталося із пам’ятником Дюку за той час, поки він був закритий мішками.