Відразу 6 обласних центрів ризикують залишитися без тепла взимку (мапа)

Росія спробує залишити мільйони українців без тепла

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Наступна зима ставить величезні виклики перед українцями через удари РФ по енергетичній інфраструктурі країни. Найбільші проблеми з теплом очікуються у містах-мільйонниках.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів народний депутат України та голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк. За його словами, Росія обрала столицю України як свою "енергетичну жертву".

Якщо електроенергію ми можемо генерувати в одному місці і передавати в потрібне місто, то теплопостачання повинно вироблятися там, де це тепло споживається. І не секрет, наприклад, що у Києва три електроцентралі, і тих альтернатив, які будуються, буде недостатньо для того, щоб киян за рік або навіть п’ять перевести на розподілену теплогенерацію. Для розподілу необхідно будувати мережі, які будуть подавати газ і відводити тепло. Мають бути і землі відведені, і цільове призначення змінено. Це все величезний шлях. Саме тому найскладнішим моментом для прийдешньої зими буде саме теплопостачання в містах-мільйонниках, особливо у Києві. І це не пов'язано з роботою міської адміністрації — просто ворог обрав столицю як свою "енергетичну жертву. Сергій Нагорняк

Сергій Нагорняк/Фото: facebook.com/nagornyak.s

Також під загрозою теплового терору залишаються:

Харків

Одеса

Суми

Чернігів

Дніпро (можливо)

Громади, що межують з лінією зіткнення

Міста з найбільшими ризиками теплопостачання в Україні/Карта ШІ

У відсутності теплопостачання найнебезпечнішими для проживання можуть виявитися шістнадцятиповерхові будинки, наприклад, серії БПС. Після них замерзатимуть звичайні дев’ятиповерхові "панельки" та п’ятиповерхові "хрущовки". Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла експерт з ЖКГ, тарифоутворення, субсидування, містобудування Кристина Ненно.

Серія БПС та однотипні з ними втрачають тепло найшвидше. Цегляні "хрущовки" теплі, тому що цегла апріорі тримає тепло і потім віддає, навіть якщо немає опалення. Кристина Ненно

Скільки багатоквартирні будинки витримують без опалення/Інфографіка "Телеграф"

Раніше повідомлялося, що взимку 2026-2027 окремі регіони України можуть залишатися без електроенергії по кілька діб, а у разі серйозних руйнувань підстанцій чи теплоелектроцентралей і довше. В той самий час загальнонаціональний блекаут на цілі тижні для мільйонів споживачів залишається малоймовірним сценарієм.