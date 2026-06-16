Власникам смартфонів приготуватися: що означає поява таємничої синьої точки на екрані

Нові позначки підвищують рівень приватності користувачів

Користувачі Android можуть помітити новий індикатор — синю крапку у верхній частині екрана. Вона з’являється не випадково.

Як повідомляє видання "Tech Advisor", цей елемент пов’язаний з оновленням системи, яке посилює контроль за доступом застосунків до даних користувача.

Синя крапка означає, що програма використовує геолокацію пристрою. Це може бути як робота звичайних сервісів, наприклад карт, так і фоновий доступ до місцеперебування.

Синя крапка на екрані. Фото: "Tech Advisor"

Окрім цього, в Android передбачені й інші індикатори: зелена крапка сигналізує про використання камери, а помаранчева — про активний мікрофон. Такі позначки допомагають краще контролювати приватність.

Очікується, що оновлення Android 17 почне поступово поширюватися з червня. Частина пристроїв, зокрема смартфони Pixel, уже отримала нову функцію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про маловідому функцію Android, яка допомагає зменшити шум сповіщень на смартфоні. Вона дозволяє краще контролювати повідомлення від застосунків та знижує рівень відволікань протягом дня.