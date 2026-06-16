Владельцам смартфонов — будьте готовы: что означает появление загадочной синей точки на экране

Новые отметки повышают уровень приватности пользователей

Пользователи Android могут заметить новый индикатор — синюю точку в верхней части экрана. Она появляется не случайно.

Как сообщает издание "Tech Advisor", этот элемент связан с обновлением системы, усиливающим контроль за доступом приложений к данным пользователя.

Синяя точка означает, что приложение использует геолокацию устройства. Это может быть как работа обычных сервисов, например карт, так и фоновый доступ к местонахождению.

Синяя точка на экране. Фото: "Tech Advisor"

Кроме того, в Android предусмотрены и другие индикаторы: зеленая точка сигнализирует об использовании камеры, а оранжевая — об активном микрофоне. Такие отметки помогают лучше контролировать приватность.

Ожидается, что обновление Android 17 начнет постепенно распространяться с июня. Часть устройств, в том числе смартфоны Pixel, уже получили новую функцию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о малоизвестной функции Android, помогающей уменьшить шум уведомлений на смартфоне. Она позволяет лучше контролировать сообщения от приложений и снижает уровень отвлечений в течение дня.