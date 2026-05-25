Ви не користуєтесь цією функцією Android — і дарма: вона зменшує шум сповіщень

Можна позбутися хаосу сповіщень без вимкнення телефону

Багато користувачів Android щодня стикаються з надлишком сповіщень від месенджерів та застосунків, які постійно відволікають і створюють відчуття цифрового шуму.

Але у системі є вбудована функція, про яку майже ніхто не знає, хоча вона вже доступна на більшості сучасних смартфонів. Про неї детальніше написали в "okdiario".

Йдеться про режим "згладжування" або "охолодження" сповіщень, який автоматично зменшує інтенсивність звуків і візуальних сигналів, якщо від одного застосунку надходить багато повідомлень за короткий час. Наприклад, при масовій активності в чаті перші сповіщення звучать звично, а наступні стають тихішими та менш нав’язливими.

Ця функція не вимикає телефон і не переводить його в режим польоту. Вона просто розумно регулює навантаження, щоб пристрій не перетворювався на постійне джерело сигналів і не перевантажував користувача.

Важливо, що критичні сповіщення — дзвінки, будильники та екстрені повідомлення — продовжують працювати в звичайному режимі без обмежень. Система відрізняє звичайні повідомлення від важливих і не блокує останні.

Як її увімкнути

Увімкнути функцію можна через налаштування телефону: у розділі "Сповіщення" потрібно знайти відповідний параметр і активувати його. Після цього смартфон самостійно починає керувати потоком сигналів.

Також Android пропонує "історію сповіщень", яка дозволяє переглянути пропущені повідомлення за останній час, а додаткові налаштування дають змогу ще точніше контролювати звуки та вібрації.

Прихована функція Android, що робить сповіщення менш нав'язливими.

