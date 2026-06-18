Перевірте себе: ця задача здається легкою, але мало хто може вирішити її правильно

Усі "горять" на одній і тій самій помилці

На перший погляд вираз 70 + 7 × 3 ÷ 3 — 7 здається елементарним, адже містить лише невеликі числа та базові арифметичні дії. Проте багато людей помиляються, оскільки починають розв'язання із додавання або віднімання.

"Телеграф" пояснить вірний принцип вирішення цього прикладу.

Секрет правильного рішення полягає в дотриманні порядку виконання математичних дій. Спочатку необхідно обчислити множення та ділення, а вже потім переходити до додавання й віднімання.

У цьому прикладі дії в дужках відсутні, тому першочергово потрібно розв'язати частину 7 × 3 ÷ 3. Спочатку множимо 7 на 3 та отримуємо 21. Після цього ділимо 21 на 3, що дає результат 7.

Тоді вираз набуває вигляду: 70 + 7 — 7.

Далі виконуємо дії зліва направо. Спочатку 70 + 7 = 77, а потім 77 — 7 = 70.

Таким чином, правильна відповідь — 70.

Запам'ятати правило нескладно: якщо в прикладі поруч стоять множення та ділення, жодна з цих дій не має пріоритету над іншою. Їх виконують послідовно, зліва направо, і лише після цього переходять до додавання та віднімання.

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