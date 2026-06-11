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Воєнний чи військовий: мовознавець пояснив, як правильно вживати ці слова

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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Автор
Плекаймо мову Новина оновлена 11 червня 2026, 10:06
Плекаймо мову. Фото Open AI

Вони мають різне значення та вживаються в різних контекстах.

З початком повномасштабної війни слова "воєнний" та "військовий" стали звучати значно частіше. Проте багато українців досі використовують їх як синоніми, хоча насправді вони мають різні значення. "Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, пояснює, коли доречно вживати кожне з цих слів.

Мовознавець розтлумачив, що слово "воєнний" походить від слова "війна". Його використовують тоді, коли йдеться про війну як явище, процес чи стан, або ж коли потрібно позначити зв’язок із нею.

Наприклад:

  • воєнний стан;
  • воєнні дії;
  • воєнна загроза;
  • воєнний злочин;
  • воєнний кореспондент.

Натомість слово "військовий" утворене від слова "військо". Воно стосується армії, озброєння, військових структур або людей, які проходять службу.

Приклади правильного вживання:

  • військова частина;
  • військовий квиток;
  • військовий лікар;
  • військова форма;
  • військовий парад.

Чому виникає плутанина

Лінгвісти зазначають, що обидва слова мають схоже звучання та пов'язані з однією тематикою, тому їх часто плутають у повсякденному мовленні. Особливо поширеними є помилки на кшталт "військовий стан" або "військовий злочин", хоча нормативними в українській мові є форми "воєнний стан" та "воєнний злочин".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "скатертью дорога" українською, не звертаючись до кальки з російської.

Теги:
#Українська мова #Український мовознавець #Військовий