Воєнний чи військовий: мовознавець пояснив, як правильно вживати ці слова
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Вони мають різне значення та вживаються в різних контекстах.
З початком повномасштабної війни слова "воєнний" та "військовий" стали звучати значно частіше. Проте багато українців досі використовують їх як синоніми, хоча насправді вони мають різні значення. "Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, пояснює, коли доречно вживати кожне з цих слів.
Мовознавець розтлумачив, що слово "воєнний" походить від слова "війна". Його використовують тоді, коли йдеться про війну як явище, процес чи стан, або ж коли потрібно позначити зв’язок із нею.
Наприклад:
- воєнний стан;
- воєнні дії;
- воєнна загроза;
- воєнний злочин;
- воєнний кореспондент.
Натомість слово "військовий" утворене від слова "військо". Воно стосується армії, озброєння, військових структур або людей, які проходять службу.
Приклади правильного вживання:
- військова частина;
- військовий квиток;
- військовий лікар;
- військова форма;
- військовий парад.
Чому виникає плутанина
Лінгвісти зазначають, що обидва слова мають схоже звучання та пов'язані з однією тематикою, тому їх часто плутають у повсякденному мовленні. Особливо поширеними є помилки на кшталт "військовий стан" або "військовий злочин", хоча нормативними в українській мові є форми "воєнний стан" та "воєнний злочин".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "скатертью дорога" українською, не звертаючись до кальки з російської.