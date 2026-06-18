Проверьте себя: эта задача кажется легкой, но мало кто может решить ее правильно

Все "горят" на одной и той же ошибке

На первый взгляд, выражение 70 + 7 × 3 ÷ 3 — 7 кажется элементарным, ведь содержит лишь небольшие числа и базовые арифметические действия. Однако многие ошибаются, поскольку начинают решение с добавления или вычитания.

"Телеграф" объяснит верный принцип решения этого примера.

Секрет правильного решения состоит в соблюдении порядка выполнения математических действий. Сначала необходимо вычислить умножение и деление, а уже потом переходить к сложению и вычитанию.

В этом примере действия в скобках отсутствуют, поэтому в первую очередь нужно решить часть 7×3÷3. Сначала умножаем 7 на 3 и получаем 21. После этого делим 21 на 3, что дает результат 7.

Тогда выражение приобретает вид: 70 + 7 — 7.

Далее выполняем действия слева направо. Сначала 70 + 7 = 77, а затем 77 – 7 = 70.

Таким образом, правильный ответ — 70.

Запомнить правило несложно: если в примере рядом стоят умножения и деления, ни одно из этих действий не имеет приоритета над другим. Их выполняют последовательно, слева направо, и только после этого переходят к сложению и вычитанию.

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