Проверьте себя: эта задача кажется легкой, но мало кто может решить ее правильно
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Все "горят" на одной и той же ошибке
На первый взгляд, выражение 70 + 7 × 3 ÷ 3 — 7 кажется элементарным, ведь содержит лишь небольшие числа и базовые арифметические действия. Однако многие ошибаются, поскольку начинают решение с добавления или вычитания.
"Телеграф" объяснит верный принцип решения этого примера.
Секрет правильного решения состоит в соблюдении порядка выполнения математических действий. Сначала необходимо вычислить умножение и деление, а уже потом переходить к сложению и вычитанию.
В этом примере действия в скобках отсутствуют, поэтому в первую очередь нужно решить часть 7×3÷3. Сначала умножаем 7 на 3 и получаем 21. После этого делим 21 на 3, что дает результат 7.
Тогда выражение приобретает вид: 70 + 7 — 7.
Далее выполняем действия слева направо. Сначала 70 + 7 = 77, а затем 77 – 7 = 70.
Таким образом, правильный ответ — 70.
Запомнить правило несложно: если в примере рядом стоят умножения и деления, ни одно из этих действий не имеет приоритета над другим. Их выполняют последовательно, слева направо, и только после этого переходят к сложению и вычитанию.
Напомним, ранее "Телеграф" делился интересным ребусом, скрывающим имя великого полтавчанина.