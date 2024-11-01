Літературна загадка: ребус приховує ім'я великого полтавчанина

Розгадавши цю головоломку, ви дізнаєтесь ім'я людини, яка відкрила нову сторінку в історії української літератури

"Телеграф" пропонує вам розгадати цікавий ребус, у якому приховане ім'я видатного українського письменника. Це своєрідна інтелектуальна головоломка, яка не лише розважить, але й познайомить із визначною постаттю української літератури.

Ця визначна постать увійшла в історію української літератури як автор першого твору нової української літератури, написаного народною мовою. Цей безсмертний твір став справжнім символом відродження української літературної мови та культури.

Окрім свого найвідомішого твору, цей автор створив також прекрасну п'єсу про кохання простої української дівчини, яка й досі з успіхом ставиться в театрах України. Його творчість заклала міцний фундамент для розвитку сучасної української літератури та мови.

Якщо ви правильно розгадаєте всі частини ребуса та поєднаєте їх, отримаєте прізвище видатного українського письменника кінця XVIII — початку XIX століття.

Такі ребуси не лише розвивають логічне мислення та кмітливість, але й допомагають у цікавий спосіб вивчати історію української культури та літератури. Вони особливо корисні для школярів, які вивчають українську літературу, та для всіх, хто цікавиться культурною спадщиною України.

Раніше "Телеграф" ділився ребусом, де треба було розгадати прізвище автора "Царя Плаксія". Воно належить одному з найяскравіших представників покоління шістдесятників.