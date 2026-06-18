Не кожен дорослий вирішить цей приклад правильно: перевірте свої сили

Згадайте шкільну програму

Розвʼязати задачу "10 + 10 × 0 + 10" здається елементарним, адже містить лише прості числа та базові арифметичні дії. Попри простоту, більшість дорослих "горять" на одній і тій самій помилці.

Все почалося з того, що користувач соцмережі X (Twitter) під ніком Bholanath Dutta опублікував цей математичний ребус із викликом: "Розв'яжи це, якщо ти геній", пише ucvradio "Телеграф" пояснить правильний принцип вирішення цього завдання.

У чому виникають труднощі

Найпопулярнішими варіантами відповідей стали 10, 30 і навіть 110. Така плутанина виникає через те, що більшість людей чисто інстинктивно починають розв'язувати приклад зліва направо, забуваючи про базові шкільні правила. Якщо йти за такою логікою, то:

Спочатку додають перші два числа: 10 + 10 = 20.

Потім множать результат на нуль: 20 × 0 = 0.

І наприкінці додають останню десятку: 0 + 10 = 10.

Математична задача

Проте за законами арифметики такий підхід є абсолютно неправильним.

Як розв'язати приклад правильно

Секрет правильного рішення полягає в суворому дотриманні порядку виконання математичних дій (математичного правила черговості операцій — PEMDAS). За цим правилом, множення завжди має пріоритет над додаванням і повинно виконуватися першочергово.

Розпишемо правильний алгоритм:

Спочатку виконуємо дію множення: 10 × 0 = 0.

Тепер наш вираз набуває вигляду: 10 + 0 + 10.

Наостанок виконуємо додавання, що залишилося: 10 + 0 + 10 = 20.

Таким чином, єдина математично правильна відповідь — 20.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" ділився цікавим ребусом, який приховує ім'я великого полтавчанина.