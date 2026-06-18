Укр

Не каждый взрослый решит этот пример верно: проверьте свои силы

Автор
Марина Ищенко
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Этот математический пример кажется простым Новость обновлена 18 июня 2026, 18:24
Этот математический пример кажется простым. Фото Коллаж "Телеграф"

Вспомните школьную программу

Решить задачу "10+10×0+10" кажется элементарным, ведь содержит только простые числа и базовые арифметические действия. Несмотря на простоту, большинство взрослых "горят" на одной и той же ошибке.

Все началось с того, что пользователь социальной сети X (Twitter) под ником Bholanath Dutta опубликовал эту математическую головоломку с вызовом: "Реши это, если ты гений", — пишет ucvradio. "Телеграф" объяснит правильный принцип решения этой задачи.

В чем возникают трудности

Самыми популярными вариантами ответов стали 10, 30 и даже 110. Такая неразбериха возникает из-за того, что большинство людей чисто инстинктивно начинают решать пример слева направо, забывая о базовых школьных правилах. Если следовать такой логике, то:

  • Сначала прибавляют первые два числа: 10 + 10 = 20.
  • Затем умножают результат на нуль: 20×0 = 0.
  • И в конце добавляют последнюю десятку: 0+10=10.
Математическая задача

Однако по законам арифметики такой подход абсолютно неверен.

Как решить пример правильно

Секрет правильного решения состоит в строгом соблюдении порядка выполнения математических действий (математического правила очередности операций – PEMDAS). По этому правилу, умножение всегда имеет приоритет над сложением и должно выполняться в первую очередь.

Распишем правильный алгоритм:

  • Сначала выполняем действие умножения: 10×0 = 0.
  • Теперь наше выражение приобретает вид: 10+0+10.
  • Напоследок выполняем оставшееся добавление: 10 + 0 + 10 = 20.

Таким образом, единственный математически правильный ответ — 20.

Напомним, ранее "Телеграф" делился интересным ребусом, скрывающим имя великого полтавчанина.

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