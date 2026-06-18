Не каждый взрослый решит этот пример верно: проверьте свои силы

Вспомните школьную программу

Решить задачу "10+10×0+10" кажется элементарным, ведь содержит только простые числа и базовые арифметические действия. Несмотря на простоту, большинство взрослых "горят" на одной и той же ошибке.

Все началось с того, что пользователь социальной сети X (Twitter) под ником Bholanath Dutta опубликовал эту математическую головоломку с вызовом: "Реши это, если ты гений", — пишет ucvradio. "Телеграф" объяснит правильный принцип решения этой задачи.

В чем возникают трудности

Самыми популярными вариантами ответов стали 10, 30 и даже 110. Такая неразбериха возникает из-за того, что большинство людей чисто инстинктивно начинают решать пример слева направо, забывая о базовых школьных правилах. Если следовать такой логике, то:

Сначала прибавляют первые два числа: 10 + 10 = 20.

Затем умножают результат на нуль: 20×0 = 0.

И в конце добавляют последнюю десятку: 0+10=10.

Математическая задача

Однако по законам арифметики такой подход абсолютно неверен.

Как решить пример правильно

Секрет правильного решения состоит в строгом соблюдении порядка выполнения математических действий (математического правила очередности операций – PEMDAS). По этому правилу, умножение всегда имеет приоритет над сложением и должно выполняться в первую очередь.

Распишем правильный алгоритм:

Сначала выполняем действие умножения: 10×0 = 0.

Теперь наше выражение приобретает вид: 10+0+10.

Напоследок выполняем оставшееся добавление: 10 + 0 + 10 = 20.

Таким образом, единственный математически правильный ответ — 20.

Напомним, ранее "Телеграф" делился интересным ребусом, скрывающим имя великого полтавчанина.