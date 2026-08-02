Платити не варто? Чому платний ChatGPT тупить більше за безкоштовний

Замість виправлення дрібного нюансу ШІ став вигадувати всяке і забув власну роботу - чому так буває

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З кожним місяцем усе більше людей і бізнесів користуються штучним інтелектом: він допомагає в роботі, щоденному плануванні та з відповідями на будь-які питання. Однак хоча технології та алгоритми покращуються мало не щодня, все одно залишається чимало проблем із ШІ.

І, як розібрався "Телеграф", платна підписка на сервіси геть не завжди гарантує кращі результати.

Перехід на тариф Go від ChatGPT після тривалого періоду безкоштовного користування функціями показав, що іноді платна підписка може працювати навіть гірше за безкоштовну. Зокрема, ШІ згенерував картинку згідно з промптом, проте намалював вигадані монети. Через це він отримав референси, як мають виглядати монети, і вказівку виправити їх. Замість виконання такого простого запиту ChatGPT кілька разів перемалював зображення повністю, домалювавши ще й вигадані купюри, після чого заявив, нібито не має доступу до найпершої картинки, яку сам же й згенерував у тому самому чаті.

От як він пояснив такий провал: "Чому безкоштовна версія могла суб’єктивно працювати краще: платна підписка не означає, що кожна окрема відповідь або генерація гарантовано буде кращою. Різні режими, моделі та інструменти генерації зображень можуть поводитися по-різному, а генеративне редагування саме по собі не завжди стабільно виконує вимогу "зміни тільки один елемент", — йдеться у повідомленні.

ChatGPT пояснив, чому тупить і безкоштовна, і платна версії

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який невтішний прогноз дав ШІ щодо завершення війни в Україні.