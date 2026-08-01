Не для простих людей: що відомо про ресторан, де могли підірвати генерала у центрі Москви (фото)
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Ресторан знаходиться у сталінській висотці
У суботу, 1 серпня, у центрі Москви пролунав потужний вибух у ресторані "Balzi Rossi". Цей заклад — один із найдорожчих у столиці Росії.
У ньому відзначали дні народження зірки російського шоубізнесу, чиновники та політики. Про це повідомляє "Телеграф".
"Balzi Rossi" — це ресторан італійської кухні. Заклад пропонує своїм відвідувачам меню зі стравами будь-якої складності, а самодостатній інтер’єр (8-метрові стелі) дозволяє встановлювати будь-які декорації та проводити тематичні заходи. Керує кухнею тут італійський шеф-кухар Кармін Альф’єрі.
Основне меню ресторану "Balzi Rossi"
У ньому можна придбати грецький салат за 1600 рублів (близько 900 грн), інші салати коштуватимуть дорожче.
Морський їжак коштуватиме гурману 590 рублів за штуку (близько 330 грн).
Зрозуміло в італійському ресторані є піца — ціна в "Balzi Rossi" варіюється від 1350 до 1690 рублів (від 750 до 950 грн)
Інші позиції з основного меню у ресторані "Balzi Rossi" (ціни вказані в рублях)
Інтер'єр ресторану "Balzi Rossi"
Зазначимо, 1 серпня у "Balzi Rossi" проходив закритий захід — заклад не працював для звичайних відвідувачів. За інформацією очевидців, у суботу у ресторані, де стався вибух, святкував день народження генерал. Крім того, поряд з місцем було щонайменше п’ять машин з чорними номерами (належать Міноборони РФ) та один автобус Росгвардії.
Російська-пропагандистка Анастасія Кашеваров написала, що у "Balzi Rossi" відзначав свято "хтось з еліти". Відомо, що у "Balzi Rossi" дні народження святкувала путіністка Яна Рудковська, Вікторія Боня, а також російські чиновники та політики.
Нагадаємо, 20 липня Москва і Московська область зазнали масованої атаки безпілотників, в результаті якої постраждали як мінімум три значущі об’єкти. Раніше "Телеграф" повідомляв про атаку на РФ 18 липня. Кадри потужної пожежі на Wildberries облетіли Інтернет.