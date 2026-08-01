Без цього ви нічого не доведете: як захиститися, якщо отруївся рибою з магазину

У Союзі споживачів розповіли, яку продукцію краще не купувати влітку

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Купівля рибної продукції в літній період вимагає підвищеної обережності. У деяких місцях цього взагалі краще уникати.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів виконавчий директор ГО "Союз споживачів України" Максим Несміянов. У разі, якщо покупець все ж таки зважився на таку покупку, експерт настійно рекомендує зберігати чек. Без цього документа притягти точку до відповідальності або подати скаргу до контролюючих органів у разі отруєння буде практично неможливо.

"Купувати чи не купувати – вам видніше як споживачеві, просто майте на увазі: зберігайте чек. Але в маленьких магазинах вам і чека можуть не видати, тому я б не купував, наприклад, рибу в спеку в маленьких супермаркетах, яку вони виробляють самі", — каже Несміянов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати оселедець з ікрою та не купити "порожню" рибу.

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