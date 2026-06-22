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Як звести будинок за день: італійська технологія змінює уявлення про будівництво

Автор
Юлія Закірова
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Монтаж конструкції займає лічені години
Монтаж конструкції займає лічені години. Фото Телеграф

Будинок доставляють на ділянку у складеному вигляді

Традиційне будівництво може тривати місяцями, але італійські архітектори запропонували альтернативу. Складаний будинок M.A.Di Home доставляють на ділянку майже готовим, а на його встановлення потрібно лише кілька годин.

Проєкт створив італійський архітектор Ренато Відаль. Головна особливість будинку — модульна конструкція та незвична трикутна форма з крутим дахом, повідомляє видання Oeste Geral.

Більшу частину споруди виготовляють на виробництві, а на місці модулі лише розкладають, закріплюють і підключають до необхідних комунікацій.

За задумом розробників, один модуль можна встановити приблизно за 6-7 годин. Для цього достатньо бригади з трьох людей. Саме швидкість монтажу стала однією з головних переваг системи.

Система отримала назву MADi Home

Втім, підготовка фундаменту, підключення електрики, водопостачання та каналізації, а також внутрішні оздоблювальні роботи можуть потребувати додаткового часу.

Для будівництва використовують промислово виготовлені матеріали, які поєднують міцність і відносно невелику вагу. Конструкція складається з інженерної деревини, сталевих елементів і готових панелей.

Зокрема, застосовують перехресно-клеєну деревину CLT, оцинковані сталеві профілі, металеві шарніри для механізму складання, теплоізоляцію стін і покрівлі, а також віконні та дверні конструкції з ПВХ або алюмінію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як в Абу-Дабі за короткий термін збудували хмарочос без бетону.

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#Технології #Будівництво