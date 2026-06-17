Українка перетворила стару хату в селі на сучасний будинок. Скільки грошей пішло на ремонт (відео)

Користувачі вже оцінили затишок

Українка здивувала мережу ремонтом старого будинку у селі. Жінка показала, як перетворила ледь зруйновану будівлю на затишне та сучасне житло.

Відповідне відео авторка опублікувала у Тік Ток. За її словами, ціна ремонту значна, але результат коштував кожної копієчки.

"Ще не завершено, але вже затишно", — йдеться у підписі під відео.

Як видно на відео, будинок дійсно мав досить поганий стан як зовні, так і всередині. Власникам довелось повністю змінювати підлогу, місцями перебудовувати стіни та укріплювати крівлю. Чимало роботи зайняв не тільки капітальний, а й косметичний ремонт. Наразі, як каже авторка, будинок ще не завершено, але перші результати вже є.

Будинок до ремонту

Будинок до ремонту

Будинок після ремонту

Будинок після ремонту

Зсередини житло виглядає сучасно та затишно, навіть важко уявити, що воно знаходиться в селі. Відповідаючи на коментар, скільки грошей пішло на ремонт, авторка зазначила, що менше 100 тисяч доларів, однак вона вже давно перестала рахувати витрати.

У коментарях користувачі були в захваті від результату та того, скільки сил було вкладено в такий ремонт. Чимало людей відмітили затишний інтер'єр. Люди писали:

Скільки праці вкладено. Респект вам великі молодці.

Які ви круті. Дууууже затишно вийшло!!!

Боже, скільки тут роботи, грошей, а головні нервів вкладено в затишок.

Ви молодці! Яка величина роботи зроблена. Скільки сил потрібно було прикласти. Натхнення вам на наступні кроки до вашої домашньої мрії.

Це ж скільки праці вкладено.. про гроші мовчу… дуже красиво

Ви сотворили красу. Напевно дуже багато коштів вклали.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка здивувала мережу розмірами гриба, який знайшла біля будинку.