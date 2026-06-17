Українка перетворила стару хату в селі на сучасний будинок. Скільки грошей пішло на ремонт (відео)
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Користувачі вже оцінили затишок
Українка здивувала мережу ремонтом старого будинку у селі. Жінка показала, як перетворила ледь зруйновану будівлю на затишне та сучасне житло.
Відповідне відео авторка опублікувала у Тік Ток. За її словами, ціна ремонту значна, але результат коштував кожної копієчки.
"Ще не завершено, але вже затишно", — йдеться у підписі під відео.
Як видно на відео, будинок дійсно мав досить поганий стан як зовні, так і всередині. Власникам довелось повністю змінювати підлогу, місцями перебудовувати стіни та укріплювати крівлю. Чимало роботи зайняв не тільки капітальний, а й косметичний ремонт. Наразі, як каже авторка, будинок ще не завершено, але перші результати вже є.
Зсередини житло виглядає сучасно та затишно, навіть важко уявити, що воно знаходиться в селі. Відповідаючи на коментар, скільки грошей пішло на ремонт, авторка зазначила, що менше 100 тисяч доларів, однак вона вже давно перестала рахувати витрати.
У коментарях користувачі були в захваті від результату та того, скільки сил було вкладено в такий ремонт. Чимало людей відмітили затишний інтер'єр. Люди писали:
- Скільки праці вкладено. Респект вам великі молодці.
- Які ви круті. Дууууже затишно вийшло!!!
- Боже, скільки тут роботи, грошей, а головні нервів вкладено в затишок.
- Ви молодці! Яка величина роботи зроблена. Скільки сил потрібно було прикласти. Натхнення вам на наступні кроки до вашої домашньої мрії.
- Це ж скільки праці вкладено.. про гроші мовчу… дуже красиво
- Ви сотворили красу. Напевно дуже багато коштів вклали.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українка здивувала мережу розмірами гриба, який знайшла біля будинку.