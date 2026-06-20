Без бетону та за 12 днів. Як в Абу-Дабі за короткий термін збудували хмарочос

Будівлю буквально збирали як Lego

В Абу-Дабі збудували 15-поверховий хмарочос всього за 12 днів. Будинок немає класичного бетону та зведений за новітніми технологіями.

Про це повідомляє Khaleej Times. Зазначається, що хмарочос будували за допомогою роботів, і ця технологія вже розширила межі створення нерухомості.

Відомо, що будинок зведено без використання бетону та зібрано 200 роботами. Компанія Eagle Hills UAE, яка втілила проєкт, вже показала, як все відбувалось. Багатоповерхівку буквально зібрали цеглина за цеглиною всього за 12 днів.

На відео видно, як на четвертий день висота будівлі становила близько 12 поверхів, а за наступні кілька днів поверхів стало ще більше. Фактично висотку зібрали як Lego. Крани та роботи збирали будівлю з модулів, які не потребують бетону чи піску

Eagle Hills вже заявила, що розробляє тридцятиповерхові будинки, які будуть зводити за схожим механізмом. На розробку планують витратити пів року, а потім перейти до тестування. Основною перевагою такого методу компанія називає вартість та якість будівництва. Адже зменшується не тільки кількість відходів, а й витрати на робочу силу.

15-поверхівка, яку збудували нещодавно, спроєктована з урахуванням споживання енергії та води, оснащена теплоізоляцією та модернізованими механічними системами, що відповідають стандартам зеленого будівництва Абу-Дабі. Цей пілотний проєкт вже називають майбутнім будівництва в ОАЕ, який має пришвидшити масштаби розбудови в рази.

Раніше "Телеграф" розповідав, як будують будинки без цементу та цегли за короткі терміни.