Викинув будівельне сміття у посадку і до нього прийшли зі штрафом: як за це карають порушників

Справа може дійти до суду

Спроби безкоштовно позбутися залишків бетону, цегли чи старого кахлю після ремонту дедалі частіше обертаються для українців великими фінансовими та судовими проблемами. Замість економії на офіційному вивезенні великогабаритних відходів, порушники отримують чималі грошові стягнення та обов'язок ліквідувати стихійне звалище за власні кошти.

"Телеграф" посилаючись на закон України, розповість, скільки доведеться заплатити за порушення.

Поводження з будівельними відходами в Україні суворо регулюється Законом №2320-IX "Про управління відходами". Згідно з документом, такі відходи належать до особливої категорії і потребують спеціальної утилізації. За дотриманням цих норм стежать інспектори з благоустрою та правоохоронці, які оперативно вираховують водіїв, що засмічують довкілля.

Вивіз будівельного сміття

Що загрожує за "безкоштовний" вивіз відходів у кущі

Звалювати будівельне сміття у непризначених для цього місцях категорично заборонено. Якщо водій вирішив висипати мішки з цементом, гіпсокартоном, уламками цегли чи старими віконними рамами, фінансова відповідальність наступає за Кодексом України про адміністративні правопорушення.

За залишення відходів у посадках, полях чи лісах порушникам загрожують такі штрафи:

Для звичайних громадян (фізичних осіб): від 340 до 1 360 гривень.

від до гривень. Для посадових осіб та підприємців (ФОП): від 850 до 1 700 гривень.

Будівельні відходи

При цьому єдине, що правила офіційно дозволяють вивозити, наприклад, у лісові масиви — це виключно незабруднений ґрунт (зокрема, викопаний під час створення котловану під фундамент). Будь-який інший непотріб вважається захаращенням території, а винуватця, окрім сплати штрафу, через суд зобов’яжуть здійснити вивіз будівельного сміття до санкціонованого місця, але тепер уже власним коштом.

Як позбутися ремонтного мотлоху за правилами

Закон суворо забороняє викидати великогабаритне сміття у звичайні прибудинкові баки для побутових відходів або залишати його поруч майданчиків. Щоб діяти правильно і уникнути суду, власник відходів має обрати один із законних шляхів:

Самостійне вивезення на полігон: відходи потрібно розсортувати за типом матеріалу (метал, дерево, пластик) та запакувати у міцні мішки. В’їзд на спеціалізовані полігони є платним, а тариф залежить від обсягу та ваги сміття.

відходи потрібно розсортувати за типом матеріалу (метал, дерево, пластик) та запакувати у міцні мішки. В’їзд на спеціалізовані полігони є платним, а тариф залежить від обсягу та ваги сміття. Замовлення послуг ліцензованої компанії: фірми надають мішки чи великі контейнери, забезпечують послуги вантажників і офіційно транспортують непотріб на санкціоноване звалище, видаючи замовнику документи про належну утилізацію.

Раніше "Телеграф" писав, які штрафи чекають на галасливих українців навіть вдень.