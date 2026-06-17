Смажив шашлик на власному балконі і отримав штраф: у скільки обійдеться вечеря "з димком"

Дешевше буде сходити в ресторан

Організація пікніків на балконах і лоджіях багатоквартирних будинків із використанням мангалів чи грилів є прямим порушенням законодавства України та правил співжиття. Спроби приготувати їжу таким способом призводять до задимлення сусідніх квартир, скарг мешканців та виклику екстрених служб.

"Телеграф", посилаючись на закон, розповість про правові наслідки та кваліфікацію таких дій.

Використання вугільного мангала

Розведення відкритого вогню на території житлової забудови, зокрема на незасклених балконах, суворо заборонено правилами пожежної безпеки.

Чоловік смажить шашлик на балконі. Фото - ШІ

За розведення відкритого вогню на балконі передбачена відповідальність за статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка карає за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Це правопорушення тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 1700 до 3400 гривень (від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). У випадку виникнення пожежі чи пошкодження чужого майна для винуватця настає вже кримінальна відповідальність.

Використання електричного гриля

Електрогриль є побутовим приладом, проте його експлуатація на балконі з утворенням інтенсивного диму, що потрапляє до сусідніх приміщень, також є підставою для притягнення до відповідальності.

Жінка смажить шашлик на балконі. Фото - ШІ

У випадку використання електричного гриля, що спричинив сильне задимлення та дискомфорт для сусідів, дії можуть кваліфікувати за статтею 150 КУпАП за порушення правил користування жилими приміщеннями або за статтею 173 КУпАП як дрібне хуліганство через порушення громадського порядку та спокою громадян. Правоохоронці, які прибули на виклик, фіксують факт задимлення та складають адміністративний протокол. За статтею 150 КУпАП на порушника чекає попередження або символічний штраф від 17 до 51 гривні (від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів), а от стаття 173 КУпАП за дрібне хуліганство передбачає вже жорсткіше покарання: штраф від 51 до 119 гривень (від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів), громадські чи виправні роботи або навіть адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Раніше "Телеграф" писав, яке покарання загрожує українцям за вирубку сухостою.