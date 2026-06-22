Як зробити сковороду антипригарною: цей лайфхак використовують шеф-кухарі

Ця хитрість допомагає зменшити пригоряння їжі на новому посуді

До сковороди з нержавіючої сталі часто прилипає їжа. Професійні кухарі давно знають простий і майже безкоштовний спосіб створити своєрідне антипригарне покриття для такого посуду.

Ресторатор і шеф-кухар Марк Форджионе розповів виданню Tasting Table, що для будь-якої нової сковороди, грилю чи посудини з нержавіючої сталі він використовує звичайну цибулину.

Чому саме цибуля

Точний науковий механізм цього трюку до кінця не вивчений. Найімовірніше пояснення пов'язане з тим, що під дією тепла цибуля поступово виділяє сік, який змішується з олією і утворює тонку плівку, що рівномірно вкриває металеву поверхню та частково запобігає пригорянню їжі.

Цікаво, що цей метод не є винаходом сучасних шефів. В Індії цибулею натирають сковороди вже багато років, щоб отримати своєрідне антипригарне покриття перед приготуванням. Окрім практичного ефекту, обробка цибулею додає стравам ледь відчутного додаткового аромату.

Як зробити антипригарне покриття на сковорідці

Сам процес максимально простий.

Розріжте цибулину навпіл. Натріть зріз цибулини невеликою кількістю олії. Покладіть половинку цибулини зрізом донизу на холодну сковороду. Увімкніть вогонь і дайте цибулі поступово розподілити олію по поверхні, поки сковорода нагрівається.

Той самий принцип Форджионе застосовує і для грилю: цибулину натирають по решітці безпосередньо під час її розігрівання, а потім просто залишають її готуватися разом з іншою їжею. Причому використовувати цибулю можна також для того, щоб прибрати залишки їжі, що пригоріли, і підготувати гриль до наступного разу.

Як часто повторювати процедуру

За словами Форджионе, повторну обробку олією й цибулею можна робити приблизно раз на тиждень. Хоча точна періодичність залежить від того, як часто сковорода використовується на кухні.