Нічого додавати не потрібно: як зробити, щоб рис був розсипчастим (відео)
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Лайфхак із звичайним ситом допоможе приготувати ідеальний рис
Здається, що рис варити просто. Кинув крупу у воду, почекав, злив — і готово. На ділі ж крупа прилипає до дна і пригорає або перетворюється на липку грудку.
Уникнути цих проблем можна за допомогою звичайного кухонного сита. Цим незвичним методом приготування рису поділилися в TikTok.
Чому рис злипається при звичайному варінні
Коли рис вариться прямо в киплячій воді, зерна постійно контактують одне з одним і з рідиною, в якій розчиняється крохмаль. Чим довше і активніше йде цей процес, тим вищий ризик, що зерна склеяться між собою. А якщо ще й нерівномірно нагрівається посуд, виходить підгорілий шар знизу і сирий рис зверху.
Спосіб варіння на пару вирішує обидві проблеми відразу: рис не контактує напряму з киплячою водою, а готується за рахунок гарячої пари, яка рівномірно огортає кожне зерно. Завдяки цьому крупа виходить розсипчастою, повітряною і без ризику підгоряння.
Як приготувати рис у ситі
- Візьміть каструлю, налийте в неї воду та доведіть до кипіння на середньому вогні.
- Ретельно промийте рис до чистої води.
- Поставте дрібне сито або друшляк так, щоб воно щільно трималося на краях каструлі, не торкаючись води. Висипте в сито рис, щоб крупа не лежала занадто щільним шаром. Накрийте все кришкою і залиште готуватися на пару.
- Коли рис стане м'яким, просто зніміть сито, акуратно розпушіть зерна виделкою або лопаткою — і подавайте.
Цей метод найкраще працює з довгозернистими сортами — басматі та жасмином, які від природи більш розсипчасті. Якщо у вас під рукою тільки круглозернистий клейкий рис для суші, цей спосіб не підійде.
Раніше "Телеграф" розповідав, що додати до каструлі з рисом, щоб його смак не був прісним.