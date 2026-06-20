Нічого додавати не потрібно: як зробити, щоб рис був розсипчастим (відео)

Лайфхак із звичайним ситом допоможе приготувати ідеальний рис

Здається, що рис варити просто. Кинув крупу у воду, почекав, злив — і готово. На ділі ж крупа прилипає до дна і пригорає або перетворюється на липку грудку.

Уникнути цих проблем можна за допомогою звичайного кухонного сита. Цим незвичним методом приготування рису поділилися в TikTok.

Чому рис злипається при звичайному варінні

Коли рис вариться прямо в киплячій воді, зерна постійно контактують одне з одним і з рідиною, в якій розчиняється крохмаль. Чим довше і активніше йде цей процес, тим вищий ризик, що зерна склеяться між собою. А якщо ще й нерівномірно нагрівається посуд, виходить підгорілий шар знизу і сирий рис зверху.

Спосіб варіння на пару вирішує обидві проблеми відразу: рис не контактує напряму з киплячою водою, а готується за рахунок гарячої пари, яка рівномірно огортає кожне зерно. Завдяки цьому крупа виходить розсипчастою, повітряною і без ризику підгоряння.

Як приготувати рис у ситі

Візьміть каструлю, налийте в неї воду та доведіть до кипіння на середньому вогні. Ретельно промийте рис до чистої води. Поставте дрібне сито або друшляк так, щоб воно щільно трималося на краях каструлі, не торкаючись води. Висипте в сито рис, щоб крупа не лежала занадто щільним шаром. Накрийте все кришкою і залиште готуватися на пару. Коли рис стане м'яким, просто зніміть сито, акуратно розпушіть зерна виделкою або лопаткою — і подавайте.

Цей метод найкраще працює з довгозернистими сортами — басматі та жасмином, які від природи більш розсипчасті. Якщо у вас під рукою тільки круглозернистий клейкий рис для суші, цей спосіб не підійде.

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