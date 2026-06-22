Как сделать сковороду антипригарной: этот лайфхак используют шеф-повара

Эта хитрость помогает уменьшить пригорание пищи на новой посуде

К сковороде из нержавеющей стали часто прилипает пища. Профессиональные повара давно знают простой и почти бесплатный способ создать своеобразное антипригарное покрытие для такой посуды.

Ресторатор и шеф-повар Марк Форджионе рассказал изданию рассказал изданию Tasting Table, что для любой новой сковороды, гриля или посуды из нержавеющей стали он использует обычную луковицу.

Почему именно лук

Точный научный механизм этого трюка до конца не изучен. Наиболее вероятное объяснение связано с тем, что под действием тепла лук постепенно выделяет сок, который смешивается с маслом и образует тонкую пленку, равномерно покрывающую металлическую поверхность и частично предотвращающую пригорание пищи.

Интересно, что этот метод не является изобретением современных шефов. В Индии луком натирают сковороды уже много лет, чтобы получить своеобразное антипригарное покрытие перед приготовлением. Кроме практического эффекта, обработка луком добавляет блюдам едва ощутимый дополнительный аромат.

Как сделать антипригарное покрытие на сковороде

Сам процесс очень простой.

Разрежьте луковицу пополам. Нанесите на срез луковицы небольшое количество растительного масла. Положите половинку луковицы срезом вниз на холодную сковороду. Включите огонь и дайте луку равномерно распределить масло по поверхности, пока сковорода нагревается.

Тот же принцип Форджионе применяет и для гриля: луковицу натирают по решетке непосредственно во время ее разогревания, а затем просто оставляют ее готовиться вместе с остальной пищей. Причем использовать лук можно также для того, чтобы убрать пригоревшие остатки пищи и подготовить гриль к следующему разу.

Как часто повторять процедуру

По словам Форджионе, повторную обработку маслом и луком можно делать примерно раз в неделю. Хотя точная периодичность зависит от того, как часто сковорода используется на кухне.