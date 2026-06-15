АЗС України працюватимуть по-новому. Що зміниться для водіїв вже з 1 липня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Україна інтегрує свої стандарти до європейських
З 1 липня на українських автозаправних станціях почнуть діяти нові правила маркування пального. В Україні запроваджують європейську систему позначення моторного палива.
Реформа реалізується в межах інтеграції українського законодавства до вимог Європейського Союзу і передбачає використання екологічних біокомпонентів у складі нафтопродуктів, повідомляє AvtoMangal. З початку липня звичні для українських водіїв позначення бензину ("А-95" чи "А-92") та дизельного пального зміняться.
Для бензину буде використовуватися літера "E", а для дизельного пального — "B". Цифра поруч означатиме відсоток біодобавок у складі. Традиційні назви бензину замінять маркуваннями E5 та E10, тоді як дизельне пальне отримає індекс B7.
Цифрами буде позначено граничний вміст відновлюваних домішок. Суміш E5 містить до 5% біоетанолу, E10 — до 10%, а марка B7 передбачає наявність до 7% біодизеля.
Більшість транспортних засобів, випущених після 2011 року, технічно сумісні з бензином E10. Водночас більш давні машини, зокрема з карбюраторними двигунами, потребують пального з позначкою E5. Перевірити, якого палива потребує конкретне авто, можна за інформацією, розміщеною на внутрішній стороні люка паливного бака або в технічній документації.
Раніше "Телеграф" розповідав, яка помилка водіїв з'їдає пальне. Як зменшити витрати бензину за кілька хвилин.