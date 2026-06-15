АЗС України працюватимуть по-новому. Що зміниться для водіїв вже з 1 липня

Україна інтегрує свої стандарти до європейських

З 1 липня на українських автозаправних станціях почнуть діяти нові правила маркування пального. В Україні запроваджують європейську систему позначення моторного палива.

Реформа реалізується в межах інтеграції українського законодавства до вимог Європейського Союзу і передбачає використання екологічних біокомпонентів у складі нафтопродуктів, повідомляє AvtoMangal. З початку липня звичні для українських водіїв позначення бензину ("А-95" чи "А-92") та дизельного пального зміняться.

Для бензину буде використовуватися літера "E", а для дизельного пального — "B". Цифра поруч означатиме відсоток біодобавок у складі. Традиційні назви бензину замінять маркуваннями E5 та E10, тоді як дизельне пальне отримає індекс B7.

Нові маркування палива. Фото: Facebook

Цифрами буде позначено граничний вміст відновлюваних домішок. Суміш E5 містить до 5% біоетанолу, E10 — до 10%, а марка B7 передбачає наявність до 7% біодизеля.

Більшість транспортних засобів, випущених після 2011 року, технічно сумісні з бензином E10. Водночас більш давні машини, зокрема з карбюраторними двигунами, потребують пального з позначкою E5. Перевірити, якого палива потребує конкретне авто, можна за інформацією, розміщеною на внутрішній стороні люка паливного бака або в технічній документації.

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