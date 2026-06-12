Відомий блогер розбив дорогуще авто. Хто він та як виглядає машина (фото, відео)

За кілька годин до аварії дружина фінтес-тренера хизувалась розкішним життям

На Київщині розбилось авто вартістю понад $350 000. Ймовірніше йдеться про Aston Martin, який належав відомому блогеру Сергію Данилцю.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що аварія сталась біля селища Чабани на Київщині.

Як видно на відео, автівці майже повністю знесло передній бампер після зіткнення. Наразі про стан водія нічого не відомо. Про причини аварії та чи є постраждалі також не повідомлялось.

На Київщині розбився Aston Martin

Зауважимо, що зранку 12 червня дружина Данилця публікувала в Instagram сторіс, як вона брала участь у зйомках кліпу та проводила час з чоловіком. Інформацію про аварію та пошкодження авто Анастасія не публікувала.

Сторіс дружини Данилця

Сторіс дружини Данилця

Що відомо про блогера Данилця

Сергій Данилець — титулований бодибілдер, триразовий чемпіон Arnold Classic, World Champion і популярний онлайн-тренер. Його дружина Анастасія Данилець учасниця та переможниця "Супер мама" та "Міняю жінку".

Сторінка Данилця в Тік Ток

Подружжя веде розкішне життя, про що неодноразово розповідало в мережі. Також про це свідчить й автівка, яку, за словами Анастасії, придбали за 16 млн.

Анастасія Данилець та чоловік

Втім не обійшлось і без гучних скандалів. Адже, як писали медіа, блогер Данилець начебто виманював в українців гроші, обіцяючи їм легальний виїзд за кордон, після чого "кидав" їх. Чоловік нібито пропонував липове бронювання та можливість легального виїзду з країни. За "послуги" він начебто брав тисячі доларів, після чого просто блокував людей у месенджерах.

Офіційно ці звинувачення ні блогер, ні його дружина не коментували.

Раніше "Телеграф" розповідав, що водій, який влетів в Києві в підземку, назвав причину аварії.