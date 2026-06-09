"Тепер це його машина": киянка знайшла у автівці жовтосумого павука, що налякав не лише арахнофобів

Несподівана знахідка в авто стала приводом для запеклих суперечок в соцмережах.

Днями в Facebook-групі "Павуки України" киянка оприлюднила фото павука, що оселився у дверцятах її автомобіля. Жінка запитала поради щодо того, як краще прибрати членистоногого, не нашкодивши ані йому, ані собі. Як з’ясувалося, її побоювання не були даремними, адже знавці розпізнали на фото створіння, що має один із найболючіших для людини укусів.

На знімку видно світлого павука з довгими тонкими лапками, який сховався у вузькій щілині дверей. У коментарях багато українців зізналися, що така знахідка змусила б їх добряче понервувати.

Непроханий "гість" змусив українку понервувати

"Тепер це його автомобіль", — пожартував один із користувачів. Інші писали, що після такої зустрічі ретельно оглядали б салон перед кожною поїздкою або взагалі відмовилися б сідати за кермо.

Водночас знайшлися й ті, хто заспокоїв авторку допису. За словами учасників спільноти, павук фото схожий на представника роду Cheiracanthium, більш відомого як жовтий мішковий або жовтосумий павук.

Не всі готові до такого сусідства

Що відомо про цього павука

Жовті мішкові павуки поширені в багатьох країнах Європи, зокрема трапляються й в Україні. Вони мають світло-жовте або зеленувате забарвлення, ведуть переважно нічний спосіб життя та не плетуть класичних ловчих павутин. Натомість створюють невеликі шовкові схованки, де відпочивають удень.

Фахівці зазначають, що такі павуки нерідко оселяються поруч із людьми — у будинках, гаражах, сараях і навіть автомобілях. Вони активно полюють на комах, тому часто потрапляють у місця, де є їхня здобич. Відомо чимало випадків, коли представників цього роду знаходили саме в машинах.

Цей вид членистоногих активно полює на комах

Чи небезпечний жовтий мішковий павук

Попри страхітливу репутацію, для більшості людей цей вид не становить серйозної загрози. Хоча його укус вважається одним з вкрай болючих і викликає почервоніння, свербіж або набряк, тяжкі наслідки трапляються вкрай рідко. Сучасні дослідження спростовують поширений міф про те, що ці павуки масово спричиняють важкі некротичні ураження шкіри.

Крім того, павуки зазвичай кусають лише тоді, коли відчувають загрозу або коли їх випадково притискають. Тому експерти радять не брати їх голими руками та не намагатися знищити.

Що робити, якщо знайшли павука в машині чи вдома

Деякі користувачі порадили киянці вбити членистоногого, але знавці різко засудили таку поведінку і порадили обережно випустити його назовні за допомогою склянки або контейнера.

Доля павука наразі невідома

Аби мінімізувати ризики зустрічі з цим павуком у себе вдома, фахівці рекомендують перевірити щілини біля вікон і дверей, а також прибрати місця, де можуть накопичуватися комахи, які приваблюють павуків.

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