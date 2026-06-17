Українські водії під прицілом Росії: що тепер треба знати кожному

Скупчення людей та автомобілів збільшує наслідки можливого удару

Росія націлилась на українські заправки. В Тростянці в ніч на 17 червня знищили всі АЗС. "Телеграф" зібрав основне, що мають знати українці під час цих атак.

Про знищення заправок повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова. Від цього міста до кордону з Росією — близько 30 км. Проте атакує ворог заправки не тільки на Сумщині. В Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській області вже кілька місяців триває планомірне знищення АЗС росіянами. Зокрема у Харківській області за перші 4 місяці року атакували 42 АЗС.

Наслідки удару по АЗС в Печенізькому районі Харківської області

Одна з цілей ворога — створити дефіцит бензину. До цього можуть привести також посилення вимог до безпеки та укріплення на АЗС. Як розповів "Телеграфу" директор науково-технічного центру "Психея" Сергій Сапєгін, частина невеликих заправок може закритися, якщо будуть проваджені вимоги до укріплення. Це може привести до черг, а це — додатковий ризик.

"Черга машин біля колонок або газового модуля — це додатковий ризик, оскільки при ударі збільшується кількість людей і транспорту в небезпечній зоні. Тому при загрозі важливо не накопичувати автомобілі на території станції", — акцентує Сапєгін. Важливо — удар можуть завдавати і по авто поруч.

Наслідки удару російського безпілотника по припаркованому автомобілю біля АЗС "Маршал" поблизу села Волохів Яр Балаклійської громади/ Джерело: Балаклійська МВА

Що робити, якщо тривога застала на АЗС

Експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук наголошує — при тривозі потрібно негайно виїхати за межі станції та на безпечну відстань. Найкращим рішення буде залишити машину та перейти в укриття.

Що робити водію під час тривоги на АЗС/ Інфографіка "Телеграф", створено ШІ

Очікування своєї черги заправитися під час повітряної тривоги може мати негативні наслідки. Одна з рекомендацій Косянчука — стежити за рівнем пального. В умовах війни не потрібно доводити до критичного рівня, адже найближча АЗС може не працювати. Він також наголосив, що на заправках бажано встановити модульні укриття або ж закривати на час тривоги. Проте на думку експерта, в Україні достатньо заправок, аби не сталась паливна криза.

Раніше "Телеграф" розповідав, що водіям варто бути уважними — з 1 липня зміниться маркування бензину на АЗС. Впроваджується європейський підхід.