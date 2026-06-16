Десятки автобусів застрягли. Чому на кордоні з Польщею величезні черги (відео)

Чимало людей намагаються пішки пройти КПП

На контрольно-пропускному пункті на кордоні України та Польщі утворились величезні черги, які майже не просуваються. Деякий транспорт чекає на проходження митного контролю по пів дня.

Як розповідають кореспонденти Новини.LIVE, найбільше навантаження припадає на автобусний напрямок. Причина великих черг та затримок — ремонтні роботи.

Як повідомила виданню речниця Західного регіонального управління ДПСУ Світлана Бурда, значного скупчення транспорту на виїзд з України не спостерігається. Але на польській стороні пункту "Шегині – Медика" тимчасово знижена пропускна спроможність — приблизно вісім автобусів за 12 годин.

За словами пасажирів, подекуди очікування триває майже пів доби. Чимало людей намагаються пішки пройти кордон, аби встигнути на пересадки.

Українці у мережі вже скаржаться на ситуацію на кордоні. Чимало людей не знали, що з 15 червня на автобусному напрямку пункті почнуться ремонтні роботи. Люди пишуть:

Йшла 10 година очікування. Автобус. Шегині.

З 1 ночі до 10 ранку кордон пройшло два автобуси.

Ну що пора поговорити, у мене просто немає слів за ситуацію на кордоні. Ми стоїмо з 1 години ночі і невідомо, скільки ще стояти і чи пропустять нас взагалі. А ще приїхало телебачення, але чи допоможе це …

Зауважимо, що пункт пропуску "Шегині–Медика" є одним із найзавантаженіших на українсько-польському кордоні та забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень. Нещодавно Державна прикордонна служба повідомляла, що через масштабну реконструкцію на КПП "Шегині – Медика" пропуск автобусів з України до Польщі можуть обмежити до листопада 2027 року.

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